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Поспішали відзначати: молодята загинули в жахливому ДТП після реєстрації шлюбу

STYLERПодії    25.08.2019 - 14:59
Поспішали відзначати: молодята загинули в жахливому ДТП після реєстрації шлюбу
ДТП з молодятами в Техасі (фото: pixabay.com)

Травми виявилися несумісними з життям

В американському місті Оріндж (Техас) сталося страшне ДТП за участю молодят. 20-річна Ріаннон Будро і 19-річний Харлі Морган не змогли вижити, оскільки травми були важкими. Про це інформує CNN.

Наголошується, що пара почала зустрічатися ще під час навчання у школі, після чого вирішила зареєструвати свій шлюб у місцевій будівлі суду і відправитися святкувати весілля. Однак ситуація вийшла з-під контролю, коли подружжя сіли в машину.

Через лічені хвилини після того, як вони виїхали на дорогу, їх автомобіль потрапив у ДТП, яке завершилося смертю нареченого і нареченої. Машина молодят зіткнулася з пікапом.

Трагедія сталася на очах у матері і сестри нареченого. "Я бачила, як загинув мій малюк. На мені все ще його кров, так як я намагалася витягнути його і її з машини. Вони були одружені менше п'яти хвилин...", - зі сльозами на очах прокоментувала ситуацію мати.

На місце ДТП прибув мировий суддя, який ще кілька хвилин тому зареєстрував шлюб пари. До слова, водій пікапа не постраждав.

Раніше позашляховик переїхав жінку з дитиною в Києві. За попередніми висновками, причиною аварії стало те, що 59-річна жінка за кермом іномарки переплутала педалі.

Ми повідомляли, що в ніч на 20 серпня в Києві сталося страшне ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла потерпілої відірвалися кінцівки.

Також ми писали про те, що нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинули двоє маленьких дітей. Як розповіла родичка постраждалої сім'ї, за кермом автомобіля, через який сталося ДТП, був місцевий депутат.

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