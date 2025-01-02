Спершу засудила війну, а потім передумала. "Міс Україна Всесвіт" повеселилася під пісні росіян

Каріна Жосан, українська модель та переможниця "Міс Україна-2018", втрапила в скандал через російських виконавців. Так, у соцмережах вона показала, як відривалася на новорічній вечірці під пісні артистів-путіністів.

"Міс Україна Всесвіт" повеселилася з росіянами в ОАЕ

У своєму блозі вона показала серію кадрів та відео з вечірки, яка пройшла в одному з елітних готелів у Дубаї. На святі з'явилися російські співаки та співачки, а ведучою стала акторка Марина Кравець. На сцені були виконавиці Севіль, Нюша, музикант Slava Marlow та інші. Хедлайнерами вечора стали затяті путіністи Єгор Крід і Тіматі.

Кадри з соцмереж Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадри з соцмереж Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадри з соцмереж Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Каріна вирішила не приховувати свого захвату щодо їхньої творчості та показувала, як танцює під ці пісні. Усі виконавці і не лише вони продовжують працювати в країні-агресорці та заробляти криваві рублі, роблячи вигляд, що ніякої російської агресії в нашій країні немає.

Проте така їхня позиція, схоже, не сильно турбує Жосан, оскільки вона й далі продовжує захоплюватися творчістю росіян.

Кадри з соцмереж Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Кадри з соцмереж Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Що відомо про Каріну Жосан

Одеситка вже кілька років мешкає за кордоном, і більшість її публікацій зроблені в ОАЕ. Але також можна побачити відмітки й з інших країн.

Цікаво, що на початку повномасштабної російсько-української війни 30-річна модель мала зовсім іншу позицію і критикувала агресію РФ проти України. Це підтверджують її публікації, які вона не видалила зі сторінки і які були написані українською мовою.

Каріна Жосан демонструвала проукраїнську позицію (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Каріна Жосан демонструвала проукраїнську позицію (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Проте, схоже, патріотизм моделі закінчився, адже наразі її пости стосуються світських заходів, фотосесій та подорожей. Соцмережі вона веде англійською та російською мовами, а українських постів за останній час у її блозі не знайти.

За сторінкою дівчини в Instagram стежать майже 2 млн підписників. При цьому в шапці профілю вона таки залишила своє звання переможниці "Міс Україна 2018", але при цьому в stories продовжує вихваляти російських артистів і вважає таку ситуацію абсолютно для себе прийнятною.

Соцмережі Каріни Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)

Каріна Жосан працює професійною моделлю в Азії та Європі з 16 років. Вона також перемагала на конкурсах "Міс Весна 2010", "Дністровська красуня 2011", "Міс бікіні International 2011".

Бажання взяти участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" у неї з'явилося ще у 12 років, коли у 2006 дівчина побачила по телебаченню перемогу моделі Інни Цимбалюк.

Під час інтелектуального конкурсу Жосан пропонувала розвивати спорт в нашій країні.

"Мені здається, саме слово "розвивати" говорить про початок, старт, тому починати потрібно з дітей. Я не кажу тільки про спортивні школи. Батьки повинні з дитинства привчати людей до спортивної культури. Якщо це будуть підтримувати вдома, а потім в школі, то наша країна дуже зміцніє в цьому плані. У нас багато видатних спортсменів. Якщо ми дамо шанси дітям, то наша країна буде набагато успішнішою в спортивному плані", - заявляла вона.

Одеситка здобула перемогу з-поміж 17 інших конкурсанток "Міс Україна Всесвіт 2018".

Каріна Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Каріна Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Каріна Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial) Каріна Жосан (фото: instagram.com/karinazhosanofficial)