Спека повернулася. Шість напоїв, які зволожать, коли на вулиці зростає температура

Що важливо знати у спеку

Щоб підтримувати електроліти на нормальному рівні, є сім елементів, які слід включати в їжу та напої, які ви споживаєте, у помірних кількостях:

Магній

Натрій

Кальцій

Калій

Фосфат

Хлорид

Бікарбонат



Пам'ятайте, що питна вода - це найкращий спосіб зволоження, але коли її фільтрують, вона може втратити частину корисних мінералів.

Рекомендується додавати мікромінеральні краплі, які містять такі мінерали, як натрій, калій і магній, щоб збільшити користь, яку ви отримуєте від питної води. Ви також можете купити мінералізовану воду.

6 напоїв і продуктів, щоб підтримувати зволоження

Кокосова вода

Кокосова вода має природний високий вміст калію. Але уважно дивіться склад, остерігайтеся доданого цукру.

Сік алое вера

Хоча він не такий популярний як кокосова вода, він є чудовим напоєм, багатим мінералами. Однак також важливо звернути увагу на вміст доданого цукру.

Темна листова зелень

Листова зелень має високий вміст води, особливо салат, який містить більше 90% води. Але зелені листові овочі також багаті поживними речовинами, вітамінами групи В і клітковиною, що може бути корисним для вашого загального здоров’я.

Селера

Приблизно на 95% селера складається з води і багата магнієм, калієм і фосфором.

Огірок

Приблизно на 95% огірок складається з води і містить значну кількість фосфору, калію та магнію, а також вітамінів B і C.

Цитрусові

У таких фруктах, як лимони та лайми міститься багато природних електролітів.

Останнім часом набирають популярності варіанти напоїв з низьким вмістом цукру та багатими природними електролітами. Їх також можна пити при спеці.