Жара вернулась. Шесть увлажняющих напитков, когда на улице растет температура

Что важно знать в жару

Чтобы поддерживать электролиты на нормальном уровне, есть семь элементов, которые следует включать в пищу и напитки, которые вы употребляете, в умеренных количествах:

Магний

Натрий

Кальций

Калий

Фосфат

Хлорид

Бикарбонат



Помните, что питьевая вода - это лучший способ увлажнения, но когда ее фильтруют, она может потерять часть полезных минералов.

Рекомендуется добавлять микроминеральные капли, содержащие минералы, такие как натрий, калий и магний, чтобы увеличить пользу, которую вы получаете от питьевой воды. Также можно купить минерализованную воду.

6 напитков и продуктов, чтобы поддерживать увлажнение

Кокосовая вода

Кокосовая вода имеет природное высокое содержание калия. Но внимательно смотрите состав, остерегайтесь добавленного сахара.

Сок алоэ вера

Хотя он не так популярен как кокосовая вода, он является отличным напитком, богатым минералами. Однако также важно обратить внимание на содержание добавленного сахара.

Темная листовая зелень

Листовая зелень имеет высокое содержание воды, особенно салат, содержащий более 90% воды. Но зеленые листовые овощи богаты питательными веществами, витаминами группы В и клетчаткой, что может быть полезным для вашего общего здоровья.

Сельдерей

Приблизительно на 95% сельдерей состоит из воды и богат магнием, калием и фосфором.

Огурец

Приблизительно на 95% огурец состоит из воды и содержит значительное количество фосфора, калия и магния, а также витаминов B и C.

Цитрусовые

В таких фруктах как лимоны и лаймы содержится много природных электролитов.

В последнее время набирают популярность варианты напитков с низким содержанием сахара и богатыми природными электролитами. Их также можно пить при жаре.