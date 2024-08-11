Покращить імунітет, зір і настрій. Суперфрукт, який треба їсти всім

На прилавках магазинів все частіше з’являються маленькі зелені міні-фрукти ківі, які ростуть в Україні. На відміну від ківі, вони мають гладку їстівну шкірку і багаті вітаміном С, якого в них більше, ніж у лимоні чи навіть перці. Мова йде про актинідію.

Чому цей фрукт - суперкорисний, розповість РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що треба знати про актинідію

Актинідія зазвичай достигає ближче до осені. Ці фрукти зміцнять ваш імунітет, а також підтримають травлення, роботу серця та фертильність, а також знизять рівень цукру та холестерину в крові.

Плоди міні-ківі зовні схожі на агрус або білий виноград, а в розрізаному стані - на маленькі ківі. Вони маленькі та мають гладку їстівну шкірку, чим і відрізняються від ківі. Вони також мають більш солодкий смак і більш виразний запах, ніж їх більший "родич".

Актинідія - дуже корисна (Скриншот)

Міні-ківі багатий вітаміном С, якого в ньому більше, ніж у лимоні чи навіть перці. У 100 г фрукту міститься аж 52,5 мг вітаміну С, тобто приблизно 70% - добова потреба в цьому вітаміні дорослої людини. Цей плід низькокалорійний - містить близько 77 ккал/100 г.

Плоди також є джерелом калію, якого в них більше, ніж у бананах (163-382 мг/100 г), кальцію (51-120 мг), вітаміну Е (4,6-5,28 мг) і вітамінів групи В органічні кислоти, поліфеноли та антоціани.

Чому актинідія корисна?

В цьому чудовому продукті високий вміст вітаміну С, антиоксидантів, лютеїну та міоінозиту.

Вітамін С є сильним антиоксидантом, який усуває вільні радикали та зменшує окислювальний стрес. Підтримує імунітет, прискорює одужання при інфекціях, підтримує роботу кровоносної системи, зміцнює кістки та суглоби.

Фрукт також містить міоінозит (до 982 мг/100 г), який називають вітаміном В8, хоча він не є вітаміном, оскільки може синтезуватися організмом.

Міоінозитол регулює рівень цукру в крові та підвищує чутливість клітин до інсуліну, таким чином знижуючи ризик розвитку діабету, ожиріння та раку. Цей інгредієнт також впливає на правильну роботу нервової системи та має антидепресивну дію та покращує настрій.

Міоінозит і вітамін Е, які називають вітаміном молодості, також позитивно впливають на фертильність і регулюють менструальний цикл.

Також цей продукт знижуює рівень холестерину в крові, що благотворно впливає на серцево-судинну систему. Плоди також містять велику кількість лютеїну, каротиноїду, який має антиоксидантні властивості.

Лютеїн підтримує зір, запобігає дегенерації жовтої плями і захищає від розвитку катаракти. Перекушувати міні ківі варто під час роботи за комп’ютером. Рекомендується вживати також літнім людям, у яких з віком слабшає зір.

Фрукт також має високий вміст клітковини та містить актинідин, протеолітичний фермент, який полегшує перетравлення білків у травному тракті.

Завдяки цьому міні-ківі підтримує травлення, а актинідин також підтримує розвиток кишкової флори, завдяки чому позитивно впливає на імунітет і покращує перистальтику кишечника, регулює випорожнення і запобігає запорам.

Клітковина також забезпечує більше відчуття ситості, що запобігає перекушування між прийомами їжі, регулює обмін речовин і сприяє зниженню ваги.