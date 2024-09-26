Спатимете як немовля. 7 додатків, які допоможуть вам покращити сон

Якісний сон - запорука здоров'я та гарного самопочуття, але в сучасному світі багато хто стикається з труднощами засинання та частими пробудженнями. Якщо вам не вдається отримати повноцінний відпочинок, на допомогу можуть прийти спеціальні додатки, створені для покращення сну.

Calm

Calm - це додаток на основі підписки, розроблений як інструмент "все в одному". Вын включає кілька розділів, у тому числі історії сну, які допоможуть вам швидко заснути.

Додаток містить різні вправи, починаючи від зняття тривоги та депресії та закінчуючи посібниками з медитації. Вони добре розроблені і спрямовують вас до самоспоглядання уві сні, що допомагає вам швидше заснути і також може допомогти у знятті стресу.

Calm також має розділ музики, де ви можете створити плейлист із музикою, яка допоможе вам швидше заснути. Розділ музики містить гарний каталог звукових ландшафтів та заспокійливих звуків.

Застосунок має безкоштовну версію, але каталог крихітний у порівнянні з іншими безкоштовними додатками. Деякі користувачі також згадували, що програма постійно нав'язує підписку, коли ви знаходитеся між сеансами.

Calm (фото: Technology Personalized)

Headspace: Meditation & Sleep

Headspace - ще один додаток на основі підписки, який пропонує різноманітний контент, керовані медитації, усвідомлені заняття та історії. Він дуже схожий на додаток Calm, і обидва допомагають вам покращити свої звички сну, щоб ви могли краще спати.

Коли ви почнете використовувати Headspace, ви виявите, що застосунок дуже орієнтований на ціль. Є кілька керованих вправ на медитацію, деякі усвідомлені заняття, які ви можете виконувати під час роботи, та sleep casts (переважно оповідання для сну).

Бібліотека контенту величезна, і є корисні посібники, які допоможуть вам краще зрозуміти та використовувати додаток. Він гарантує вам найкращий можливий нічний сон.

Контент оновлюється щодня, і кожен день програма Headspace представляє нові вправи, починаючи від широтної роботи до йоги та фітнесу. Також є підтримка контенту щодо усвідомленості для сімей та дітей, розділ подкастів з професіоналами та експертами з медитації.

Додаток коштує 70 доларів на рік. Також є 14-денний пробний період, але, як і застосунок Calm, безкоштовна версія дуже обмежена, і більшість контенту прихована за платним доступом.

Headspace: Meditation & Sleep (фото: Technology Personalized)

Slumber: Calm Stories & Sleep

Slumber - це теж платний додаток, але він пропонує безкоштовну версію, і дотримуватися безкоштовної версії - чудова ідея. Така версія має великий каталог заспокійливих звуків, занять медитацією та нічних історій.

Застосунок створений з упором на здоровий сон. Він не надто складний у використанні та має кілька чудових функцій, таких як прослуховування історій та музики із заспокійливими фоновими звуками.

Slumber: Calm Stories & Sleep постійно оновлюється новим контентом, і, якщо ви хочете послухати старий контент, ви можете зробити це за допомогою преміум-версії.

Slumber: Calm Stories & Sleep (фото: Technology Personalized)

Sleep Tracker - Sleep Recorder

Sleep Tracker - це персональний застосунок для моніторингу циклу сну. Воно недостатньо розумно, щоб автоматично розпочати запис вашого сну. Тому вам доведеться запустити його вручну, але воно може записувати стадії сну та аналізувати його тенденції.

У додатку також є функція, яка дозволяє йому записувати ваше хропіння та розмови уві сні, але вам слід вимкнути її, оскільки вона автоматично зберігає ці дані на Google Диску.

Додаток добре справляється з тим, для чого він призначений. Якщо ви хочете відстежувати свій сон вручну, цей застосунок може зробити цю роботу за вас. Він безкоштовний, але трохи дратує повноекранна реклама, і потрібен деякий час, щоб пропустити її.

Sleep Tracker - Sleep Recorder (фото: Technology Personalized)

BetterSleep: Relax and Sleep

BetterSleep: Relax and Sleep працює за принципом: якщо ви краще спите, ви почуваєтеся краще. Він має зручний інтерфейс і містить кілька важливих функцій, які багато людей використовують для покращення якості свого сну.

Додаток має вбудований трекер сну, який добре працює, звуки для сну та заспокійливі керовані медитації. Всі ці функції важливі, тому що більшість людей використовують їх часто.

Є безкоштовна та платна версії застосунка. Єдина відмінність - відсутність заспокійливої музики, оскільки каталог не дуже великий, але він виконує свою роботу.

BetterSleep: Relax and Sleep (фото: Technology Personalized)

My Noise

My Noise - одна з найбільших платформ для захоплюючих та заспокійливих звукових ландшафтів, які можуть не тільки допомогти вам краще зосередитися, але й краще спати. Веб-сайт містить безліч різних типів звуків, які не тільки допомагають вам краще спати, але й знімають стрес, занепокоєння та депресію.

Сотні звуків допоможуть вам краще зосередитись, оскільки вони дуже ретельно відібрані. Є звуки для будь-яких цілей, від снодійних та медитації до подолання РДУГ. За допомогою цього веб-сайту ви можете подолати всі проблеми.

Це справжня перлина серед сайтів. Жодних відрахувань балів, тому що це сайт, а не додаток. Він доступний на будь-якому пристрої, де є інтернет-браузер та динамік.

My Noise (фото: Technology Personalized)

RISE: Sleep Tracker

RISE - це преміум-додаток, який допомагає вам виконувати всі дії правильно в потрібний час протягом дня, щоб ви могли краще спати та прокидатися свіжими та з повною енергією.

У RISE відмінний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, і перед тим, як ви почнете використовувати додаток, він збирає безліч даних. Сюди входять, наприклад, час вашого сну та пробудження, тип виконуваної вами роботи, зміни, які відбуваються у вашій повсякденній діяльності, ваш вік тощо.

Потім він обчислює ваш дефіцит сну і намагається скоротити його, пропонуючи вам виконувати певні дії протягом дня.

Застосунок також записує ваш сон і працює як м'який будильник. Він простий у використанні і, безсумнівно, допоможе вам позбавитися поганих звичок сну, щоб ви могли краще спати і прокидатися відпочилими.

RISE: Sleep Tracker (фото: Technology Personalized)