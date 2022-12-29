Спати чи не спати? Як бути зі сном дитини у Новорічну ніч

Новий рік вже зовсім не за горами і для багатьох батьків залишається дилемою, чи потрібно укладати спати малюка у святкову ніч.
На це запитання відповіли медики центру "Доказові" у Facebook.
У такому віці дітям рекомендується максимально стежити за режимом та часом активності та давати дитині сон.
Навіть якщо дитина прокинеться від звуків, то ви можете продовжити їй сон у звичному режимі та способі, і тоді далі продовжите своє свято. Це не страшно, якщо дитина такого віку прокинеться. Режиму явного ще не може бути і дитина однозначно піде в сон далі, наче нічого й не було. А ранок буде звичним.
Якщо мама годує дитину грудьми, вона може взяти її із собою за стіл, приглушивши там світло.
Поради для мам
У такому віці дуже важливий режим. Адже в такому віці найважче даються сни у святкові ночі, бо є ризик перегулу, що посилюється.
Для таких дітей активне свято ще не підходить і варто намагатися не брати дітей із собою до опівночі.
Укладайте спати дитину, що перегуляла, всіма можливими способами.
Якщо все ж таки дитина прокинулася і не вдається продовжити сон - вам доведеться брати дитину до себе за стіл, то приглушіть світло, прикрутіть звук у святковій кімнаті, через час знову намагайтеся укласти спати.
Вранці на вас може чекати сюрприз - дитина в 90% випадків прокинеться за звичним режимом і не варто сподіватися, що відіспиться вранці.
Тут кожен з батьків вирішує сам - брати чи не брати дитину за стіл. Якщо ви вирішили взяти малюка на свято, то:
Медики рекомендують дітям від 5 років все ж таки не сидіти з батьками за столом усю ніч.
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