Спати чи не спати? Як бути зі сном дитини у Новорічну ніч

Як укладати малюків від 0 до 4 місяців

У такому віці дітям рекомендується максимально стежити за режимом та часом активності та давати дитині сон.

Навіть якщо дитина прокинеться від звуків, то ви можете продовжити їй сон у звичному режимі та способі, і тоді далі продовжите своє свято. Це не страшно, якщо дитина такого віку прокинеться. Режиму явного ще не може бути і дитина однозначно піде в сон далі, наче нічого й не було. А ранок буде звичним.

Якщо мама годує дитину грудьми, вона може взяти її із собою за стіл, приглушивши там світло.

Поради для мам

Якщо ви зможете відійти від дитини у глибокому сні – відходьте

Використовуйте блек-аут штори, щоб максимально затемнити приміщення.

Використовуйте білий шум, можна зробити голосніше, щоб приховати шум від ситуації в будинку.

Як укладати малюків від 4 місяців до 2 років

У такому віці дуже важливий режим. Адже в такому віці найважче даються сни у святкові ночі, бо є ризик перегулу, що посилюється.



Для таких дітей активне свято ще не підходить і варто намагатися не брати дітей із собою до опівночі.

Укладайте спати дитину, що перегуляла, всіма можливими способами.

Якщо все ж таки дитина прокинулася і не вдається продовжити сон - вам доведеться брати дитину до себе за стіл, то приглушіть світло, прикрутіть звук у святковій кімнаті, через час знову намагайтеся укласти спати.



Вранці на вас може чекати сюрприз - дитина в 90% випадків прокинеться за звичним режимом і не варто сподіватися, що відіспиться вранці.

Як укладати малюків від 2 до 5 років

Тут кожен з батьків вирішує сам - брати чи не брати дитину за стіл. Якщо ви вирішили взяти малюка на свято, то:

дайте 1 денний сон пізніше, щоб на вечір вкладення було, наприклад, не о 20:30, а о 22:30, тоді є великий шанс, що опівночі буде міцний глибокий сон і мати зможе святкувати з гостями та дитина не прокинеться від шуму.

Якщо прокинеться – присипляти звичайним способом або брати до себе, але не надовго (як у порадах вище)

Якщо ви хочете дитину взяти до себе на 00:00, то краще мати один хороший довгий денний сон (ДС), який змістити якомога пізніше, щоб у дитини були сили на святкування.

Якщо немає ДС - мати тихий час у цей день, щоб дитині дати змогу відпочити протягом дня.

Можна взяти до себе опівночі за стіл, але не надовго – наприклад, о 01:00 вже йти вкладати дитину на сон.

Медики рекомендують дітям від 5 років все ж таки не сидіти з батьками за столом усю ніч.