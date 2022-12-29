Спать или не спать? Как быть со сном ребенка в Новогоднюю ночь

Новый год уже совсем не за горами и для многих родителей остается дилеммой, нужно ли укладывать спать малыша в праздничную ночь.
На этот вопрос ответили медики центра "Доказові" в Facebook.
В таком возрасте детям рекомендуется максимально следить за режимом и временем активности и давать ребенку сон.
Даже если ребенок проснется от звуков, то вы можете продлить ему сон в привычном режиме и способе, и тогда дальше продолжите свой праздник. Это не страшно, если ребенок такого возраста проснется. Режима явного еще не может быть и ребенок однозначно пойдет в сон дальше, словно ничего и не было. А утро будет привычным.
Если мама кормит ребенка грудью, она может взять его с собой за стол, приглушив там свет.
Советы для мам
В таком возрасте очень важен режим.
Ведь в таком возрасте тяжелее всего даются сны в праздничные ночи, потому что есть усиливающийся риск перегула.
Для детей такого возраста активный праздник еще не подходит и стоит стараться не брать детей с собой к столу в полночь.
Укладывайте спать перегулявшего ребенка всеми возможными способами.
Если все же ребенок проснулся и не удается продлить сон – вам придется брать ребенка к себе за стол, то приглушите свет, прикрутите звук в праздничной комнате, через время снова пытайтесь уложить спать.
Утром вас может ожидать сюрприз - ребенок в 90% случаев проснется по привычному режиму и не стоит надеяться, что отоспится утром.
Тут каждый родитель решает сам - брать или не брать ребенка за стол. Если вы решили взять малыша на праздник, то:
Медики рекомендуют детям от 5 лет все же не сидеть с родителями за столом всю ночь .
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