Спать в носках очень вредно для здоровья: врачи назвали причины

В холоднее время года очень хочется утепляться и многие предпочитают спать в теплых носках. Однако эксперты считают, что это вредно для здоровья и может вызвать неприятные последствия.

Оказывается, сон в носках может вызвать некоторые нарушения здоровья и даже спровоцировать проблемы с кожей. Об этом говорится в материале издания Maximum.

Может нарушиться кровообращение

Если носки тесные, у них есть резинка, то сон в них может вызвать нарушение кровообращения из-за эффекта сдавливания. Одна из причин, почему не стоит спать в таких носках – повышение риска образования сгустков крови и тромбоза.

Может вызвать кожную инфекцию

Носки из материалов, которые неблагоприятны для кожи, могут вызвать различные кожные инфекции.

Может повыситься температура тела

Специалисты считают, что во время сна носки могут вызвать перегрев и повысить температуру тела. Это отрицательно сказывается на состоянии внутренних органов. Для организма человека естественным состоянием во время сна является некоторое снижение температуры тела.

Беспокойный сон

Носки, которые сдавливают кожу, могут оказывать действие на нервную систему человека и создавать напряжение, дискомфорт и все это будет мешать спать. Эксперты советуют для быстрого и комфортного засыпания наоборот – высовывать ноги из-под одеяла, что обеспечить снижение температуры.

Плохая гигиена

Круглосуточное ношение носков и сон в них может увеличить рост грибковых инфекций из-за скопления влаги в складках кожи и воздействия тепла.

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