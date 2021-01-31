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Повышаем иммунитет зимой: эксперты назвали самый полезный сон

Воскресенье 31 января 2021 15:30
Повышаем иммунитет зимой: эксперты назвали самый полезный сон
Врач назвала самый полезный режим сна зимой (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зимой особенно важно придерживаться определенного режима сна, так как недосып сильно снижает защитную реакцию организма. Есть ночной промежуток, который поможет не только восстановить силы, но и повысить свой иммунитет в холодное время года.

Как рассказала врач-иммунолог Ирина Кобцева в комментарии для Ivona, в зимнее время нужно засыпать как можно раньше и в идеале отход ко сну должен быть не позднее 22:00. Соответственно, утренний подъем тоже должен быть ранним.

"Это связано с тем, что световой день влияет на активность гормонов, а они в свою очередь оказывают воздействие на все системы организма, включая иммунную. Поэтому человеку важно спать в то время, когда темно и просыпаться, когда светло. Это позволит снизить уровень мелатонина, который в дневное время вызывает слабость", - объяснила специалист.

Она добавила, что позднее засыпание крайне негативно отражается на здоровье человека и может спровоцировать доступность для инфекционных заболеваний.

"Когда человек не спит до глубокой ночи, его организм стрессует, что отражается на защитных свойствах. Люди, которые полноценно и правильно спят - лучше себя и чувствуют и менее подвержены инфекционным заболеваниям", - подчеркнула врач-иммунолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали неожиданную привычку, которая приводит к болезням сердца и инсульту.

А также рассказывали о том, что медики назвали самые опасные для здоровья утренние привычки.

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