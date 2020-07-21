Спать там невозможно: в Днепре на раскопках древней церкви нашли десятки артефактов (видео)

Археологические раскопки церкви св. Лазаря в Днепре (коллаж РБК-Украина)

Археологи рассказали о раскопках церкви Святого Лазаря в Днепре

Археологи обнаружили около 50 артефактов и захоронения двух церковных иерархов на месте раскопок церкви Святого Лазаря в Севастопольском парке в Днепре. Обширная экспозиция была представлена в здании горсовета, а впоследствии экспонаты передадут в музей.

Участник экспедиции рассказал о раскопках, показал на видео находки и поделился интересными деталями о процессе работы на территории древней церкви, которую называли одним из самых святых мест в городе. Ролик опубликован на Facebook-странице Днепровской археологической экспедиции.

Раскопки стартовали в мае после того, как удалось установить местоположение храма в честь святого праведного Лазаря Четверодневного. Дело в том, что Вторая мировая война и советский режим не оставили после себя ни следа от церкви.

Ученые полагают, что там в склепе может находиться захоронение первого почетного гражданина Екатеринослава, общественного деятеля и исследователя Александра Поля, благодаря которому началась разработка железных руд в Кривой Роге.

Обнаружить его останки пока не удалось, однако археологи уже обследовали фундамент церкви, добрались до кладки, нашли массу артефактов и захоронение двух священнослужителей.

Археологические раскопки на месте церкви св. Лазаря в Днепре показали с высоты

Исследователи представили также фотографии храма, воздвигнутого на месте кладбища, где хоронили военных в период Крымской кампании 1853 - 1856 годов - тогда в Екатеринослав (в то время так называли Днепр) привозили десятки тысяч раненых во время обороны Севастополя, и смертность была очень велика. Кого не смогли вылечить - хоронили на этом кладбище.

"В 1863 году церковь выглядела очень нарядной и пышной. Там постоянно проходили службы. В начале 1890-х годов с ней произошли кое-какие изменения: достроили боковую часть, за оградой появилось кладбище. Из вырезки описи Екатерининской железной дороги историки узнали о том, что "в 1903 году здесь погребен в склепе под церковью Поль, возродитель Криворожья". Во время немецкой оккупации церковь Святого Лазаря была без куполов - ее верхушка была снесена боеголовками снарядов", - рассказал участник экспозиции.

Среди обнаруженных артефактов - серебренные и позолоченные кресты, церковная утварь, фрагменты надгробных плит и камней с цеховым клеймом, нательные иконки, подсвечники, лампадки, пуговицы от военных шинелей, монеты.

В Днепре археологи обнаружили артефакты на месте раскопок церкви св. Лазаря (Фото: dniprorada.gov.ua)

Археологи работают на месте раскопок целыми днями, и там же ночуют в палатках.

"Очень красиво, прекрасно, только спать там невозможно", - признался участник экспедиции.

Видео: Археологи показали артефакты, обнаруженные на месте раскопок церкви Святого Лазаря в Днепре

Ранее мы писали о том, что археологи нашли на легендарной Мамай-Горе культовые скифские ямы IV века до н.э. и показали фото.

Также сообщалось, что недавно под Сумами обнаружили страшную находку в древней церкви, где хотели сделать ремонт.