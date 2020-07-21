Спати там неможливо: у Дніпрі на розкопках древньої церкви знайшли десятки артефактів (відео)

Археологічні розкопки церкви св. Лазаря в Дніпрі (колаж РБК-Україна)

Археологи розповіли про розкопки церкви Святого Лазаря в Дніпрі

Археологи виявили близько 50 артефактів і поховання двох церковних ієрархів на місці розкопок церкви Святого Лазаря в Севастопольському парку в Дніпрі. Велика експозиція була представлена в будівлі міськради, а згодом експонати передадуть до музею.

Учасник експедиції розповів про розкопки, показав на відео знахідки та поділився цікавими деталями про процес роботи на території стародавньої церкви, яку називали одним з найсвятіших місць в місті. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Дніпровської археологічної експедиції.

Розкопки стартували в травні після того, як вдалося встановити місце розташування храму на честь святого праведного Лазаря. Річ у тім, що Друга світова війна і радянський режим не залишили після себе жодного сліду від церкви.

Вчені вважають, що там у склепі може бути поховання першого почесного громадянина Катеринослава, громадського діяча і дослідника Олександра Поля, завдяки якому почалася розробка залізних руд в Кривий Розі.

Виявити його останки поки не вдалося, проте археологи вже обстежили фундамент церкви, дісталися до кладки, знайшли чимало артефактів і поховання двох священнослужителів.

Археологічні розкопки на місці церкви св. Лазаря в Дніпрі показали з висоти

Дослідники представили також фотографії храму, спорудженого на місці кладовища, де ховали військових в період Кримської кампанії 1853 - 1856 років - тоді у Катеринослав (тоді так називали Дніпро) привозили десятки тисяч поранених під час оборони Севастополя, і смертність була дуже велика. Кого не змогли вилікувати - ховали на цьому кладовищі.

"У 1863 році церква виглядала дуже ошатною і пишною. Там постійно проходили служби. На початку 1890-х років з нею відбулися певні зміни: добудували бічну частину, за огорожею з'явилося кладовище. З вирізки опису Катерининської залізниці історики дізналися про те, що "в 1903 році тут похований у склепі під церквою Поль, відновлювач Криворіжжя". Під час німецької окупації церква Святого Лазаря була без куполів - її верхівка була знесена боєголовками снарядів", - розповів учасник експозиції.

Серед виявлених артефактів - срібні та позолочені хрести, церковне начиння, фрагменти надгробних плит і каменів з цеховим тавром, натільні іконки, свічники, лампадки, ґудзики від військових шинелей, монети.

У Дніпрі археологи знайшли артефакти на місці розкопок церкви св. Лазаря (Фото: dniprorada.gov.ua)

Археологи працюють на місці розкопок цілими днями, і там же ночують в наметах.

"Дуже гарно, чудово, тільки спати там неможливо", - зізнався учасник експедиції.

Відео: Археологи показали артефакти, знайдені на місці розкопок церкви Святого Лазаря в Дніпрі

Раніше ми писали про те, що археологи знайшли на легендарній Мамай-Горі культові скіфські ями IV століття до н.е. і показали фото.

Також повідомлялося, що нещодавно під Сумами виявили страшну знахідку в стародавній церкві, де хотіли зробити ремонт.