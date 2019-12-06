Как спастись от гриппа и ОРВИ: врачи поведали украинцам необычный способ

Грипп в Украине уже успел "скосить" более 170 тысяч человек. К счастью, по словам медиков, с начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие опасного вируса.

В то же время, в Украине ожидается в этом сезоне три основных штамма гриппа и один дополнительный. По предварительному прогнозу, этой зимой есть риск подхватить грипп у 6,7 млн украинцев.

Для того, чтобы не стать жертвой гриппа, врачи рекомендуют больше отдыхать, пить много жидкости, избегать большого скопления людей и вакцинироваться. Но есть еще один достаточно необычный пункт, который может помочь не заразиться гриппом и ОРВИ.

Так, специалисты рекомендуют обладателям усов и бороды в сезон болезней... побриться или же более тщательно ухаживать за растительностью на лице. По словам врачей, при определенных условиях густые усы и борода могут стать так называемым "инкубаторами" для вредоносных бактерий.

Медики отмечают, что волос человека можно сравнить с фильтром, который впитывает всевозможные микрочастицы, а влажность и тепло в густом покрове создают комфортные условия для их размножения.

Кроме того, в бороде могут оседать остатки мокроты. Таким образом, даже переболевшие гриппом или ОРВИ мужчины через некоторое время рискуют снова заразиться.