Как спасти свой огород в сильную жару: два важных совета от опытных фермеров

Когда и как нужно поливать огород

Опытные садоводы и фермеры рекомендуют в жару поливать огороды поздним вечером и ночью. Днем это делать нельзя, так как влага будет быстро испаряться и может обжечь листья. Лучше всего заняться поливом после 8 часов вечера. Если по какой-то причине не удалось - поливайте на рассвете. В течение дня огород не поливайте.

Перед поливом проверьте почву на 3-5 см вглубь. Если она влажная, отложите полив. И не пугайтесь подвивших листьев - после полива растения снова оживут.

Воду нужно распределить равномерно по всем грядкам. Наливайте понемногу, тонкими потоками - это поможет размягчить почву. Мощную струю при поливе шлангом не используйте - вы так намочите только верхние пару сантиметров почвы и сделаете болото. А корни влагу не получат.

Также помогает мульчирование почвы - это покрытие земли специальными измельченными материалами. Для мульчирования подойдет сухая трава, сено, солома, опилки. Это поможет сохранить влагу в корнях и не даст ей быстро испариться.

Нежные растения прячем в тень

Над огурцами, кабачками, помидорами, баклажанами и другими нежными растениями нужно натянуть дуги - как у теплиц. И сверху накрыть специальным тонким материалом.

Герметично укрывать не нужно - растения должны дышать, а вот прямые солнечные лучи при такой температуре могут погубить весь урожай. Для укрытия подойдет даже сетка или ткань - лучи будут рассеиваться и не принесут сильного вреда и ожогов.

Если сделать быстро дугу нет возможности, то используйте колышки и натяните ткань на них. Также можно поставить обычные пляжные зонтики. Если есть возможность зацепить ткань за забор или козырек дома - натягивайте укрытие на больший участок.

Ваша главная задача - сделать тень, закрыть от прямых лучей палящего солнца и обеспечить циркуляцию воздуха.

Фото: Как спрятать огород в тень

Теплицы и газоны

Все окна и форточки в закрытых теплицах во время сильной жары нужно открыть. Очень тщательно нужно следить за помидорами. Если они начали цвести, то при температуре +30 градусов пыльца может стать стерильной. Кисть не завяжется и отпадет.

Крону помидоров можно обрабатывать специальным известковым молоком, чтобы их спасти. Готовится такое молоко просто - смешайте гашеную известь с водой и процедите.