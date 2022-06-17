Что нужно сажать в июле: урожай успеете собрать к осени

В середине лета огородники уже успевают собрать первый урожай. К этому времени созревает молодой картофель, зелень, ягоды и ранние овощи. Но и в июле можно еще раз засеять свой огород, чтобы к сентябрю получить еще один урожай.

Что можно сажать в июле - читайте ниже.

Овощи на салат: салат, кресс-салат, руккола

Эта зелень очень неприхотлива и при особом желании урожай можно собирать почти весь сезон - с мая по октябрь. И сажать салатные овощи можно тоже весь сезон.

Они устойчивы к холодам, семена всходят быстро и могут перенести даже легкие заморозки. А получать свежий салат к столу можно каждые 2-3 недели. Кстати, максимальное количество кресс-салата вы получите в августе.

Для хорошего урожая нужно правильно выбрать сорт - весенний, летний или осенний. Почва должна быть влажная, регулярно поливаться, если погода сухая.

Редис

Свежий редис тоже можно выращивать весь сезон. Он растет быстро, от посадки до готовой редиски пройдет 2-3 недели. И урожай можно собирать до начала сентября. После - для редиса будет недостаточно солнца и влаги.

Укроп

Эта полезная зелень тоже подходит для посадки в середине лета. Укроп дозревает за 10-15 дней - до самой осени, поэтому стоит его сажать каждые три недели.

Самое лучшее место для укропа - на открытом пространстве, где много солнца. Семена нужно замочить на 2-3 дня, воду менять ежедневно. А потом высадить в рыхлую почву.

Шпинат

Время посадки и сбора шпината - с мая по октябрь. Это растение богато витаминами и минералами, но оно не любит холодную почву. С марта по июль сеют шпинат для зрелых листьев, а потом - для молодых.

Посев можно делать каждые 20-30 дней. С конца июля до середины августа рекомендуется сеять подзимные сорта, чтобы до холодов они успели образовать пышную розетку листьев.

Репа

Важный корнеплод высаживают до 10-15 июля. У нас существует много разных сортов - в том числе и тех, у которых съедобны только листья, и тех, у которых едят только корнеплоды.

Ранняя репа созревает за 45-60 дней, средняя - от 60 до 90 дней, поздние сорта - до 90 дней. Для летнего потребления репу сеют в апреле, а для зимнего - в середине июля. Именно зимний урожай годится для запасов. Почва для репы должна быть влажная, иначе она вырастет мелкая и с горчинкой.

Редька

Этот корнеплод лучше будет расти, если посадить в конце июня - начале июля. Выбирайте черную редьку или дайкон. Они быстро приживутся и дадут отличный урожай уже в августе.

Свекла

Столовая свекла сеется рано, а убирается только в сентябре. Но высаживать ее можно трижды в сезон и стоит выбирать быстрые сорта. Весной - для летнего потребления, в июне - для получения крупных корнеплодов к осени, для хранения. А в июле - для молодой свеклы на начало осени.

Свекла быстро растет на узких грядках, а сократить срок дозревания поможет высаживание рассады.

Фасоль

На начале июля можно посадить кустовую фасоль раннеспелых сортов и тогда вы получите не сами бобы, а молодые стручки. Кстати, фасоль или горох можно высадить там, где вы собрали ранний урожай огурцов или молодого картофеля.

Капуста: белокочанная, пекинская, брокколи

В начале и середине июля можно посадить капусту. Возьмите рассаду ранних сортов капусты белокочанной. Но нет смысла, если у вас уже есть среднеспелые и поздние сорта. Если первая посадка была не очень удачная или же погода подвела, то смело сажайте летнюю рассаду. На созревание ей понадобится около 50 дней.

В начале июле высаживайте брокколи - позже уже будет нельзя, она не успеет созреть до первых холодов. Но даже поздние сорта подойдут и выдержат первые заморозки.

Отлично в середине лета всходит пекинская капуста - она бывает разных сортов и форм кочанов. У нее короткий период созревания: у ранних 50-60 дней, а значит получить за лето можно два раза урожай.