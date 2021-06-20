ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как спасти мясо, если вы его сожгли на мангале или гриле: выбрасывать не нужно

Новина українською →
Воскресенье 20 июня 2021 08:02
Как спасти мясо, если вы его сожгли на мангале или гриле: выбрасывать не нужно Фото: Как спасти мясо, если вы его сожгли на мангале (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Отдых на природе в летний период часто сопровождается готовкой шашлыков на мангале или гриле. И даже у самых опытных кулинаров бывает неприятный момент, когда мясо пригорело или вылетело с решетки в угли.

Не стоит выбрасывать такое мясо, так как есть несколько способ его спасения, а заодно и загородного пикника. Как это сделать, рассказали в статье Ukr.Media.

Срезать обгоревшие кусочки

Самый простой способ спасти шашлык – срезать обгоревшие кусочки мяса. С курицы или рыбы можно ножом аккуратно соскоблить нагар ножом или просто снять обгоревшую кожицу.

Изменить рецепт приготовления

Если испорчено довольно много мяса, то есть другой вариант – поменять основное блюдо. Кусочки свинины или говядины обрезать от пригоревшей корки, опустить в бульон и потушить.

Курицу или рыбу можно порезать на чистые кусочки и пустить на бутерброды. Смешать мясо с зеленью и выложить на подсушенный хлеб.

Спасать стейки немного тяжелее, но тоже реально – нарежьте их полосками или кубиками, замочите в любимом соусе. Мясо впитает влагу и специи и снова станет сочным. Используйте эти кусочки мяса для пирога, пасты или жаркого. Можно приготовить бефстроганов.

Из сухой свинины можно сделать жареный рис или жаркое. А еще можно мясо измельчить до состояния паштета, добавить зеленый лук, чеснок и капусту – и получите отличную намазку для бутербродов.

Как избежать ошибок при жарке мяса

Готовьте дольше и на слабом огне. Так мясо будет сочным, и вы сможете избежать пересушивания.

Не спешите обрезать жир с мяса. Не срезайте жир с мяса перед готовкой – сделайте это после приготовления. Жир задержит влагу и добавляет блюду сочности.

Не играйте в многозадачность. Одной из причин, почему мясо пригорает или становится сухим – это невнимательность повара, который отвлекается на приготовление другого блюда, телевизор, социальные сети и разговоры.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро замариновать шашлык простыми способами.

А также рассказывали о том, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык.

Читайте РБК-Украина в Google News
мясо еда шашлык
LITE
Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника
Троица 2021: что нельзя делать 20 июня, важные традиции и обычаи большого праздника