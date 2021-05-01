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На этих дровах категорически нельзя жарить шашлыки: испортите и мясо и мангал!

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 08:42
На этих дровах категорически нельзя жарить шашлыки: испортите и мясо и мангал! Фото: Шашлык нельзя жарить на этих дровах (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы с наступлением праздников и тепла наконец-то могут вырваться на природу и пожарить шашлыки. Нехитрое на первый взгляд блюдо требует некоторых навыков подготовки и приготовления, так как некоторыми ошибками можно испортить шашлык даже из отборного мяса. Читайте ниже в нашем материале - какие дрова использовать нельзя, а какие - считаются идеальными

Об этом пишет АиФ.

Какие дрова для шашлыка стоит выбрать

Шеф-повар ресторана говорит, что категорически нельзя использовать дрова хвойных деревьев - они выделяют смолу, которая портит и мясо и мангал. Лучшими дровами для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. Как вариант можно использовать березу, дуб и ясень.

При растопке эксперт советует заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе, иначе угли будут образовываться неравномерно.

Шампуры следует размещать на мангале плотно друг к другу, чтобы ограничить доступ кислорода к углям, иначе будете постоянно тушить. С обоих концов шампура запас для переворачивания должен быть не менее 4-5 см.

Для приготовления идеального шашлыка важно учитывать ряд нюансов:

  • мясо нужно нарезать поперек волокон,
  • мариновать в среднем 12 часов (но не больше 20 часов),
  • не добавлять кислоту (лимон, уксус, ананас и т. д.) для размягчения в маринад,
  • мясо лучше посолить непосредственно перед готовкой, иначе оно будет сухим,
  • не следует миксовать мясо и овощи на одном шампуре.
  • переворачивать шампуры следует сразу, как только с мяса начнет капать сок, а жарить нужно не с двух, а со всех четырех сторон.

Ранее мы писали, какими ошибками можно испортить шашлык даже из самого лучшего мяса.

А также врач-диетолог рассказала, какой маринад для шашлыка считается самым вредным и даже канцерогенным.

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