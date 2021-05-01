На этих дровах категорически нельзя жарить шашлыки: испортите и мясо и мангал!
Украинцы с наступлением праздников и тепла наконец-то могут вырваться на природу и пожарить шашлыки. Нехитрое на первый взгляд блюдо требует некоторых навыков подготовки и приготовления, так как некоторыми ошибками можно испортить шашлык даже из отборного мяса. Читайте ниже в нашем материале - какие дрова использовать нельзя, а какие - считаются идеальными
Об этом пишет АиФ.
Какие дрова для шашлыка стоит выбрать
Шеф-повар ресторана говорит, что категорически нельзя использовать дрова хвойных деревьев - они выделяют смолу, которая портит и мясо и мангал. Лучшими дровами для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. Как вариант можно использовать березу, дуб и ясень.
При растопке эксперт советует заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе, иначе угли будут образовываться неравномерно.
Шампуры следует размещать на мангале плотно друг к другу, чтобы ограничить доступ кислорода к углям, иначе будете постоянно тушить. С обоих концов шампура запас для переворачивания должен быть не менее 4-5 см.
Для приготовления идеального шашлыка важно учитывать ряд нюансов:
- мясо нужно нарезать поперек волокон,
- мариновать в среднем 12 часов (но не больше 20 часов),
- не добавлять кислоту (лимон, уксус, ананас и т. д.) для размягчения в маринад,
- мясо лучше посолить непосредственно перед готовкой, иначе оно будет сухим,
- не следует миксовать мясо и овощи на одном шампуре.
- переворачивать шампуры следует сразу, как только с мяса начнет капать сок, а жарить нужно не с двух, а со всех четырех сторон.
Ранее мы писали, какими ошибками можно испортить шашлык даже из самого лучшего мяса.
А также врач-диетолог рассказала, какой маринад для шашлыка считается самым вредным и даже канцерогенным.