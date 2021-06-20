Як врятувати м'ясо, якщо ви його спалили на мангалі або грилі: викидати не потрібно

Відпочинок на природі в літній період часто супроводжується готуванням шашликів на мангалі або грилі. І навіть у найдосвідченіших кулінарів буває неприємний момент, коли м'ясо пригоріло або вилетіло з решітки в вугілля.

Не варто викидати таке м'ясо, оскільки є кілька спосіб його порятунку, а заодно і заміського пікніка. Як це зробити, розповіли в статті Ukr.Media .

Зрізати обгорілі шматочки

Найпростіший спосіб врятувати шашлик - зрізати обгорілі шматочки м'яса. З курки або риби можна ножем акуратно зішкребти нагар ножем або просто зняти обгорілу шкірку.

Змінити рецепт приготування

Якщо зіпсовано досить багато м'яса, то є інший варіант - поміняти основне блюдо. Шматочки свинини або яловичини обрізати від пригорілої кірки, опустити в бульйон і потушкувати.

Курку або рибу можна порізати на чисті шматочки та пустити на бутерброди. Змішати м'ясо з зеленню і викласти на підсушений хліб.

Рятувати стейки трохи важче, але теж реально – наріжте їх смужками або кубиками, замочіть в улюбленому соусі. М'ясо вбере вологу і спеції й знову стане соковитим. Використовуйте ці шматочки м'яса для пирога, пасти або жаркого. Можна приготувати бефстроганов.

З сухої свинини можна зробити смажений рис або печеня. А ще можна м'ясо подрібнити до стану паштету, додати зелену цибулю, часник і капусту – і отримаєте відмінну намазку для бутербродів.

Як уникнути помилок при смаженні м'яса

Готуйте довше і на слабкому вогні. Так м'ясо буде соковитим, і ви зможете уникнути пересушування.

Не поспішайте обрізати жир з м'яса. Не зрізайте жир з м'яса перед готуванням – зробіть це після приготування. Жир затримає вологу і додає страві соковитості.

Не грайте в багатозадачність. Однією з причин, чому м'ясо пригорає або стає сухим – це неуважність кухаря, який відволікається на приготування іншої страви, телевізор, соціальні мережі та розмови.