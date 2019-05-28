Спаслась на дереве: жители Прикарпатья рассказали о пережитых наводнениях (фото)

Непогода и наводнения в Западной Украине причинили много бед местным жителям и даже забрали две жизни. В Ивано-Франковской области от сильных дождей пострадали семь районов, три города и четыре отдельные территориальные громады. В настоящее время подтопленных жилых домов уже нет, хозяева восстанавливают свои владения и подробно рассказывают, как им досталось от водной стихии, передает местное издание Бліц-інфо.

На Прикарпатье в зону подтопления попал 1 721 жилой дом и 6 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. Всего было разрушено и повреждено 278 зданий, затоплены 6 136 приусадебных участков, повреждены 5 300 га с/х угодий.

В Богородчанском районе была повреждена Солотвинская общеобразовательная санаторная школа-интернат, был разрушен жилой дом в Саджаве и летняя кухня в Жураках. Было повреждено 21 учебное заведение, 7 учреждений культуры, 1 учреждение здравоохранения, 4 автомобильных моста и 20 пешеходных, еще 16 были разрушены.

Наводнение на Прикарпатье (фото: blitz.if.ua)

В селе Жураки в Богородчанском районе ливни всего за несколько минут превратили дороги в реки, которые смывали все на своем пути. Председатель села Мария Бабчук рассказала, что по предварительным расчетам водой было уничтожено 62 га посевов и овощей на 558 млн.

"Быстрица была не очень большой. Значительно больше беды нанесла река Лукавец. Вода пришла внезапно, люди не успели ничего вынести. Одна женщина едва не утонула - спаслась на дереве", - говорит она.

В Жураках непогода разрушила 1 км дамбы, а еще 0,5 км - повредила.

Кроме того, вода уничтожила пешеходный мост через Быстрицу Солотвинскую.

Бабчук рассказала, что по предварительным подсчетам вода размыла и разрушила 16 кмв дорог на 124 миллиона.

Наводнение на Прикарпатье (фото: blitz.if.ua)

Как рассказала местная жительница Василина Онуфрак, дом которой затопила вода, дети остались практически голыми и босыми.

"В доме все заилено. То же с техникой, которая была в гараже. Уничтожен холодильник, стиральная машинка, бензопила и другие вещи... То, что дом стоит - это одно, но толку нет никакого. Жить негде. Целое подворье в гравии, вода унесла дрова, все заборы из профиля", - жалуется она.

Фото: blitz.if.ua

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео подтопленных районов возле Мукачево Закарпатской области, которое было снято с высоты птичьего полета.

Также мы писали о том, что уровень воды в закарпатских речках пробил исторический максимум 1998 года.