Врятувалася на дереві: жителі Прикарпаття розповіли про пережиті повені (фото)

Негода і повені в Західній Україні заподіяли багато лиха місцевим жителям і навіть забрали два життя. В Івано-Франківській області від сильних дощів постраждали сім районів, три міста та чотири окремі територіальні громади. В даний час підтоплених житлових будинків немає, господарі відновлюють свої володіння і детально розповідають, як їм дісталося від водної стихії, передає місцеве видання Бліц-інфо.

На Прикарпатті в зону підтоплення потрапив 1 721 житловий будинок та 6 137 домогосподарств у 78 населених пунктах області. Загалом було зруйновано і пошкоджено 278 будинків, затоплені 6 136 присадибних ділянок, пошкоджено 5 300 га с/г угідь.

У Богородчанському районі була пошкоджена Солотвинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат, був зруйнований житловий будинок в Саджаві та літня кухня в Жураках. Було пошкоджено 21 навчальний заклад, 7 установ культури, 1 заклад охорони здоров'я, 4 автомобільних моста і 20 пішохідних, ще 16 були зруйновані.

Повінь на Прикарпатті (фото: blitz.if.ua)

В селі Жураки в Богородчанському районі зливи всього за кілька хвилин перетворили дороги на річки, які змивали все на своєму шляху. Голова села Марія Бабчук розповіла, що за попередніми розрахунками водою було знищено 62 га посівів і овочів на 558 млн.

"Бистриця була не дуже великою. Значно більшої школи завдала річка Лукавець. Вода прийшла раптово, люди не встигли нічого винести. Одна жінка ледь не втопилась - врятувалась на дереві", - каже вона.

У Жураках негода зруйнувала 1 км дамби, а ще 0,5 км - пошкодила.

Крім того, вода знищила пішохідний міст через Бистрицю Солотвинську.

Бабчук розповіла, що за попередніми підрахунками вода розмила і зруйнувала 16 км доріг на 124 мільйони.

Повінь на Прикарпатті (фото: blitz.if.ua)

Як розповіла місцева мешканка Василина Онуфрак, будинок якої затопила вода, діти залишилися практично голими і босими.

"У хаті все замулено. Те саме з технікою, яка була у гаражі. Знищений холодильник, пральна машинка, бензопила та інші речі... Те, що хата стоїть - це одне, але толку немає ніякого. Жити немає де. Ціле подвір’я у гравії, вода забрала дрова, всі паркани з профілю", - скаржиться вона.

Фото: blitz.if.ua

Як повідомлялося раніше, нещодавно у мережі показали відео підтоплених районів біля Мукачевого Закарпатської області, яке було знято з висоти пташиного польоту.

Також ми писали про те, що рівень води в закарпатських річках пробив історичний максимум 1998 року.