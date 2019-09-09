Спасибо сынок, что выжил: Сенцов наконец-то встретился с мамой (видео)

Политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину в рамках обмена пленными, наконец-то встретился со всей своей семьей. В аэропорту Сенцова встречала его дочь, 16-летняя Алина, а мама, жена и сын выехали из Крыма на следующий день после освобождения.

Людмила Сенцова вместе с внуком Владом смотрела по телевизору, как с самолета в Борисполе спускался ее сын. Мама пыталась поговорить с сыном по телефону, но из-за шума на взлетно-посадочной полосе сложно было что-то расслышать.

Олег Сенцов встретился с родными (фото: facebook.com/Ленур Ислямов)

Мама узника Кремля говорит, что не приехали встречать, потому что боялись, что возвращение сына может сорваться. Но когда увидели Олега по телевизору, сразу стали собирать вещи.

"Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список, а потому, когда увидели… Мы с Владиком чуть с ума не сошли - прыгали", - рассказывает Людмила.

Мама Олега говорит, что при встрече скажет ему спасибо за то, что он все выдержал и выжил.

Олег Сенцов встретился с родными (видео: ATR/YouTube)

В столичной пятиэтажке родных встретила сестра Олега Наталья - сам он ненадолго отлучился. Сестра Сенцова говорит, что первую ночь они провели в разговорах.

"О тюрьме не общались, о тюрьме он не хочет разговаривать", - поделилась Наталья.

Вскоре семья Сенцовых планирует переехать в другую квартиру. А сам Олег собирается дать пресс-конференцию, в которой расскажет о своих планах журналистам.

Олег Сенцов встретился с родными (видео: ТСН/YouTube)

К слову, недавно мы показали видеоколлаж с разницей в том, как встречали украинских пленников и российских преступников.

Ранее мы писали, что политзаключенный Павел Гриб дал первое интервью после освобождения.