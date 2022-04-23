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"Спасибо, что разрушили мой дом": история 7-летнего Макара из Мариуполя, чей ролик взорвал сеть

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 14:13
"Спасибо, что разрушили мой дом": история 7-летнего Макара из Мариуполя, чей ролик взорвал сеть Макару из Мариуполя удалось эвакуироваться (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Маленький Макар из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры. 7-летний ребенок в свой день рождения обратился к российским "освободителям" и показал, что они сделали с его домом. Видео с Макаром быстро распространилось в сети и буквально ее взорвал – более 6 тысяч просмотров за пару дней.

Стало известно, где сейчас находится Макар и удалось ли ему выбраться из Мариуполя. Об этом рассказали в ТСН.

Ролик в свой день рождения Макар смог записать только с 5 раза. На кадрах видео видно, что мальчик торопится и сбивается, а фоном звучат выстрелы, которые пугают ребенка.

Сейчас 7-летний Макар вместе с двухлетней сестренкой и мамой уже в безопасности. Семья смогла вырваться в Запорожье. Более 20 дней они прожили в бомбоубежище, а еду готовили на костре во дворе. Свой 7 день рождения Макар встретил под обстрелами в Мариуполе.

"Я думала, что я обязательно выберусь отсюда, и я обязательно покажу это видео, чтобы люди знали, украинцы, о том, что сейчас происходит в Мариуполе. О том, как живут наши дети. И сейчас они там сидят", - рассказала мама Ирина.

Ирина – фотограф. С детьми у нее была традиция – каждый год в день рождения делать фотографии. В этом году традицию решили не отменять, но пришлось это делать в руинах и под обстрелами.

"4 ракеты прилетело к нам на соседний этаж. Мы на пятом жили, а на четвертый прилетело. Крыша прямо на нас упала. Стен совершенно не было. Как бы пола тоже не было", - рассказал Макар.

Ирина добавляет, что ее видео с сыном стал очень популярным в сети. В комментариях они получили соболезнования и поддержку со всего мира. Появились в комментариях и россияне, которые назвали все это провокацией и обвинили Азов в обстрелах.

Ирина признается, что сначала было очень неприятно, а потом стало просто смешно. Ей после публикации пришли личные сообщения от некоторых россиянок. Они признались, что после это видео их представление о войне кардинально поменялось. Ирина считает, что это – главная польза видео.

Уезжать из Украины семья Ирины пока не планирует. Они мечтают вернуться в свой родной и украинский Мариуполь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живут дети в бункере Азовстали. Азов показал новое видео.

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