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7-летний мальчик из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 18 апреля 2022 10:42
7-летний мальчик из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры (видео) 7-летний Макар обратился к солдатам РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многострадальный Мариуполь до сих пор в блокаде. Оттуда к российским захватчикам обратился 7-летний мальчик Макар, квартира которого полностью разрушена.

Видео появилось в сети.

На видео ребенок говорит, что ему сегодня исполнилось 7 лет, а российские "освободители" полностью уничтожили его квартиру.

"Я Макар, сегодня мне 7 лет, а это мой дом. Спасибо спасителям из россии, что сделали вот такое", - рассказал маленький украинец.

На фоне всего этого слышны взрывы. Ребенок стоит в разрушенном жилье.

"Мы записывали это обращение 5 раз. Выстрелы и бои за окном пугали Макара. Он спешил и немного терялся, но все-таки сделал это! Мой Макар - настоящий маленький герой и большой патриот!" - написала мама мальчика.

Украинские военные продолжают отчаянно бороться за Мариуполь, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.

Напомним, что ситуация в Мариуполе сейчас является тяжелой. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, города больше не существует.

РБК-Украина писало о том, что, в осажденном российскими войсками Мариуполе, украинские защитники отвергли ультиматум оккупантов о сдаче.

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