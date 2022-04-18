7-летний мальчик из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры (видео)

Многострадальный Мариуполь до сих пор в блокаде. Оттуда к российским захватчикам обратился 7-летний мальчик Макар, квартира которого полностью разрушена.

На видео ребенок говорит, что ему сегодня исполнилось 7 лет, а российские "освободители" полностью уничтожили его квартиру.

"Я Макар, сегодня мне 7 лет, а это мой дом. Спасибо спасителям из россии, что сделали вот такое", - рассказал маленький украинец.

На фоне всего этого слышны взрывы. Ребенок стоит в разрушенном жилье.

"Мы записывали это обращение 5 раз. Выстрелы и бои за окном пугали Макара. Он спешил и немного терялся, но все-таки сделал это! Мой Макар - настоящий маленький герой и большой патриот!" - написала мама мальчика.

Украинские военные продолжают отчаянно бороться за Мариуполь, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.