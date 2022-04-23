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"Дякую, що зруйнували мій дім": історія 7-річного Макара з Маріуполя, чий ролик підірвав мережу

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 14:13
"Дякую, що зруйнували мій дім": історія 7-річного Макара з Маріуполя, чий ролик підірвав мережу Макару з Маріуполя вдалося евакуюватися (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Малий Макар з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартири. 7-річна дитина у свій день народження звернулася до російських "визволителів" і показала, що вони зробили з його будинком. Відео з Макаром швидко поширилося в мережі та буквально її підірвало - понад 6 тисяч переглядів за пару днів.

Стало відомо, де зараз знаходиться Макар і чи вдалося йому вибратися з Маріуполя. Про це розповіли в ТСН.

Ролик у свій день народження Макар зміг записати тільки з 5 разу. На кадрах відео видно, що хлопчик поспішає і збивається, а фоном звучать постріли, які лякають дитину.

Зараз 7-річний Макар разом з дворічною сестричкою і мамою вже в безпеці. Сім'я змогла вирватися в Запоріжжі. Понад 20 днів вони прожили в бомбосховищі, а їжу готували на багатті у дворі. Свій 7 день народження Макар зустрів під обстрілами в Маріуполі.

"Я думала, що я обов'язково виберуся звідси, і я обов'язково покажу це відео, щоб люди знали, українці, про те, що зараз відбувається в Маріуполі. Про те, як живуть наші діти. І зараз вони там сидять", - розповіла мама Ірина.

Ірина - фотограф. З дітьми у неї була традиція - щороку в день народження робити фотографії. Цього року традицію вирішили не скасовувати, але довелося це робити в руїнах і під обстрілами.

"4 ракети прилетіло до нас на сусідній поверх. Ми на п'ятому жили, а на четвертий прилетіло. Дах прямо на нас впав. Стін зовсім не було. Як би підлоги теж не було", - розповів Макар.

Ірина додає, що її відео з сином стало дуже популярним в мережі. У коментарях вони отримали співчуття та підтримку з усього світу. З'явилися в коментарях і росіяни, які назвали все це провокацією і звинуватили Азов в обстрілі.

Ірина зізнається, що спочатку було дуже неприємно, а потім стало просто смішно. Їй після публікації прийшли особисті повідомлення від деяких росіянок. Вони зізналися, що після цього відео їх уявлення про війну кардинально змінилося. Ірина вважає, що це - головна користь відео.

Їхати з України сім'я Ірини поки не планує. Вони мріють повернутися до свого рідного та українського Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як живуть діти в бункері Азовсталі. Азов показав нове відео.

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