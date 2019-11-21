Спасибо хейтерам: Остапчук оригинально прокомментировал свой вылет из "Танцы со звездами"

Танцы со звездами 2019 (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Владимир Остапчук обратился к тем, кто его критиковал

Владимир Остапчук, украинский телеведущий, а также участник проекта Танцы со звездами, поблагодарил всех, кто голосовал за него во время шоу и отдельно написал слова благодарности хейтерам и критиканам. Такое оригинальное послание Остапчук оставил на своей странице в Instagram.

Остапчук сравнил шоу Танцы со звездами с детским лагерем, где за кем-то родители приезжают раньше, а за кем-то – позже.

"Спасибо, за то, что я прожил это время с моей большой семьей участников проекта. Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей области и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом", - написал телеведущий.

Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой на Танцах со звездами (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Он отметил, что на проекте нужно было молчать и его знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация совсем не пригодились.

"Спасибо за то, что мои знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация не пригодились никак. На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал #Вовабальник", - добавил Остапчук.

Также телеведущий обратился к хейтерам и советчикам, которые постоянно критиковали его на проекте.

"Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгать", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев - мой лучший стимул ... Без вас я стал бы приторным и неинтересным. И самое главное - спасибо моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои дети, Елена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны - я благодарен вам за то, что сейчас я абсолютно счастливый человек", - резюмировал Остапчук.

Танцы со звездами 2019: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева