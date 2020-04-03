Спасет ли БЦЖ украинцев от коронавируса? Инфекционист дала ответ

Коронавирус в Украине инфицировал 897 человек, 22 из них скончались от осложнений инфекции, 19 людей выздоровели. В последнее время в СМИ стало появляться все больше утверждений, что те страны, в которых людям делали прививку БЦЖ и она являлась обязательной, меньше всего страдают от COVID-19. Сообщал об этом и доктор Комаровский, который приводил в пример Италию, в которой вакцинация от туберкулеза не является обязательной.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская развенчала этот миф в программе "Право на владу". По словам медика, это лишь теории и гипотезы., которые будут изучаться, но пока так говорить нельзя.

Инфекционист сообщила, что COVID-19 еще будет изучаться и мы еще узнаем об этом вирусе много нового.

"Мне бы не очень хотелось обсуждать всякие домыслы", - сказала Голубовская.

Также заслуженный врач Украины отметила, что нашу страну ждет еще много сюрпризов, связанных с коронавирусом.

"Четких научных данных относительно нового коронавируса нет. Существуют только гипотезы, которые будут отмирать, возникать, потому что очень много неизвестного про этот вирус. Он очень изменчив. Он сломал наши представления о классические инфекционные процессы. Для нас будут большие сюрпризы. Мы еще будем наблюдать за последствиями этого заболевания", — сказала в эфире Голубовская.

Как мы ранее писали, ученые объяснили, может ли передаваться коронавирус через волосы.