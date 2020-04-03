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Как передается коронавирус через волосы: ученые дали ответ

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 06:59
Как передается коронавирус через волосы: ученые дали ответ
Коронавирус не передается по волосам, если соблюдать дистанцию

Ученые объяснили, может ли передаваться коронавирус через волосы

Коронавирус в Украине инфицировал 804 человека, 20 людей скончались от осложнений инфекции. Итальянские ученые сообщили, что Covid-19 не передается от больного человека к здоровому через одежду и волосы, даже если не соблюдать дистанцию менее одного метра.

Об этом факте рассказали эксперты Высшего института здравоохранения Италии, когда отвечали на вопрос, возможно ли заразиться коронавирусом через верхнюю одежду и волосы. Советы опубликовали на сайте Минздрава Италии.

Медики уверяют, что выживание Covid-19 во внешней среде еще до конца не исследовано, однако, если соблюдать правила, то коронавирус вряд ли сможет попасть в организм человека через волосы.

Специалисты не рекомендуют заносить с улицы в комнату вещи и верхнюю одежду.

Ранее эксперты уже сообщали, что длинные волосы беспокойства на фоне пандемии не вызывают. По их словам, отдельные участки тела и волосы редко вступают в контакт с зараженными поверхностями.

Кстати, в целях недопущения распространения болезни, в стране продлен карантин до 24 апреля, введены более жесткие правила, а медики рекомендуют соблюдать все рекомендации и правила гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Как мы писали ранее, специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать дом, когда в нем есть больные.

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