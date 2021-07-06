Спасатели предупредили украинцев об опасности на Ивана Купала

Праздник Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля многие украинцы традиционно отмечают с кострами и отдыхом у воды. Причем зачастую веселье подкрепляется распитием алкоголя.
Как уберечь себя и близких от потенциальной опасности - читайте ниже в нашем материале.
В пресс-службе ГСЧС рассказал, что праздник Ивана Купала - время усиленного внимания для спасателей, поскольку массовые народные гуляния несут в себе опасность возникновения пожаров, а также чрезвычайных происшествий на воде.
В ГСЧС напомнили, что с начала лета на воде погибли 242 человека. Только за сутки 5 июля утонули 8 человек.
Ранее мы писали про все традиции, приметы, запреты и особенности самого мистического украинского праздника - Дня Ивана Купала.
Также в ПЦУ рассказали, можно ли верующим праздновать Ивана Купала, прыгать через ритуальный костер и совершать другие традиционные обряды.