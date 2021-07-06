Рятувальники попередили українців про небезпеку на Івана Купала

Свято Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня багато українців традиційно відзначає з вогнищами і відпочинком біля води. Причому найчастіше веселощі підкріплюється розпиванням алкоголю.
Як уберегти себе і близьких від потенційної небезпеки - читайте нижче в нашому матеріалі.
У прес-службі ДСНС розповіли, що свято Івана Купала - час посиленої уваги для рятувальників, оскільки масові народні гуляння несуть в собі небезпеку виникнення пожеж, а також надзвичайних подій на воді.
У ДСНС нагадали, що з початку літа на воді загинули 242 людини. Тільки за добу 5 липня потонули 8 людей.
Раніше ми писали про всі традиції, прикмети, заборони та особливості найбільш містичного українського свята - Дня Івана Купала.
Також у ПЦУ розповіли, чи можна віруючим святкувати Івана Купала, стрибати через ритуальне багаття і здійснювати інші традиційні обряди.