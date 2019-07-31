Спасать Сибирь от огня будут шаманы: властям "напомнили" про пожары коктейлем молотова

Фото: коллаж РБК-Украина

В России недовольны реакцией властей на пожары в Сибири

Масштабные лесные пожары в Сибири охватили в целом территорию объемом более 1,6 млн гектар - на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации. Российские власти считают тушение пылающей тайги "нерентабельной" и посчитали, что стоимость борьбы с огнем превысит размер возможного ущерба, поэтому решили просто переждать.

Чиновники заявляют о бессмысленности тушения горящих лесов, а губернатор Красноярского края даже отметил "вредность" таких действия, пишут росСМИ.

Такое мнение не разделяют местные шаманы, которые собираются 4 августа провести обряды и вызвать дожди, которые бы смогли потушить бушующее пламя. По словам председателя правления межрегиональной организации шаманов "Тенгер" Баира Цирендоржиева, для этого четыре десятка шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области направляются на крупнейший остров озера Байкал Ольхон, передает ТАСС.

Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

Знахари, ведуны и заклинатели уточняют местности, где пылают леса.

Добавим, что буддийские монахи также приобщились к борьбе с пламенем при помощи "точечных" обрядов вызова дождей - для максимальной эффективности ламам нужны точные координаты лесных пожаров.

Между тем россияне в сети пишут возмущенные посты относительно реакции власти на полыхающую тайгу в Сибири. Они требуют предпринимать больше действий по тушению огня, ведь гибнет фауна и из-за смога страдают люди - дышат токсичными продуктами горения.

Известный российский певец Сергей Лазарев в Facebook отметил, что ему тысячами поступают сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, так как по их мнению пожарами на занимаются должным образом и не тушат.

Видео: facebook.com/sergeylazarev

Артист призвал назвать ситуацию национальной трагедией.

Скрин: facebook.com/sergeylazarev

В соцсетях запускают хэштеги о спасении Сибири от лесных пожаров, а также создали соответствующию петицию на сайте change.org, адресованную правительству РФ, которая набрала более 300 тысяч подписей. За аналогичное обращение Greenpeace подписались еще около 100 тысяч человек.

Отметим, что в Новосибирске неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно офиса партии "Единая Россия", передает "Сибирь.Реалии". В здании начался пожар, сработала сигнализация и местные МЧС-ники потушили пламя за 9 минут.

От поджигателей не было никаких заявлений, но в сети связывают инцидент с бездействием властей на масштабные пожары в Сибири.

В Новосибирске подожгли офис "Единой России" (Фото: novosibirsk.er.ru)

Ранее, 25 июля, жители Красноярска провели акцию у здания краевого правительства. Как пишет tayga.info, митингующие вышли в противогазах и респираторах. На 6 августа в Новосибирске запланирован митинг "за спасение лесов и чистое небо", которое организовывают оппозиционеры.

Фото: Вид из космоса на пожары в Якутии (Copernicus Sentinel/Flickr)

Напомним, не так давно в РФ бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов, чтобы укрепить "русское государство".

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что к Земле на часть РФ летит огромный метеорит, который уничтожит все живое, если не пролетит мимо планеты. Небесному телу дали название Тунгусский-2.

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