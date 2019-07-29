В Сибири ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров

Фото: пожары в Сибири (vk.com sibfm)

На территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику

Из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Так, общая площадь возгорания в регионе составляет 1 млн 603 тыс. га, зафиксировано 232 очага возгорания.

Отметим, первые случаи возгорания в Сибири наблюдались еще в середине мая. Сообщается, что наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94).

Также указано, что общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 985 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкии, на Таймыре, в Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах.

А в соседней с краем Иркутской области горит порядка 600 тыс. га леса. Еще 85 очагов на площади 522 807 га действуют в зоне космического мониторинга в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным. Всего лес горит в 11 районах области. В зоне задымления находятся 15 населенных пунктов в четырех районах.

Подчеркнем, на территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику.

Напомним, в Хорватии на побережье Адриатического моря 27 июля вспыхнул крупнейший в этом году лесной пожар. Отмечалось, что пожар подобрался вплотную к жилым домам. В результате пожара пострадали четверо пожарных. Также из района чрезвычайного происшествия были эвакуированы около полусотни местных жителей и туристов. Полиция открыла уголовное производство из-за возможного человеческого фактора.

Как писало РБК-Украина, в центральной части Португалии вспыхнули масштабные лесные пожары. Возгорание произошло 20 июля в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от Лиссабона. В результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.