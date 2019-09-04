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Спасал жизни воинов на Донбассе: в Одессе прощаются с врачом

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 16:54
Спасал жизни воинов на Донбассе: в Одессе прощаются с врачом
Одесса прощается с военным врачом-ортопедом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Коллеги скорбят по врачу, который делал все, чтобы помочь раненым воинам ВСУ

Сегодня, 4 сентября, Одессе пройдет прощание с 37-летним врачом-ортопедом Иваном Герценом, который спасал жизни украинским бойцам в зоне ООС. Герцен умер на рабочем месте, у него произошел обширный инфаркт. Об этом сообщают "Факты".

По словам коллег, перед инцидентом Герцен попал под обстрел. Он ехал в транспорте с ранеными бойцами, которых перевозили в госпиталь.

Иван Герцен родился 19 июня 1982 года. В 2005 году он закончил Одесский национальный медицинский университет. После этого устроился на работу в городскую клинику № 6.

Спасал жизни воинов на Донбассе: в Одессе прощаются с врачом

Одесса прощается с военным врачом-ортопедом (иллюстративное фото:gazetazp.com)

Медики рассказали, что с первых дней работы Герцен показал себя, как высококвалифицированный и очень ответственный специалист. Кроме того, он был душевным и хорошим человеком.

С ноября 2018 года он работал в военном госпитале в Днепре, где лечил бойцов, которые получили ранения на Донбассе. Кроме того, он даже жил при госпитале и был всегда готов помочь пациентам.

Напомним, что в августе на фронте погибли восемь украинских военных. При этом самому младшему погибшему бойцу едва исполнилось 20 лет.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе. Украинские военные разгромили новый опорный пункт боевиков.

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