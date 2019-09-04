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Рятував життя воїнів на Донбасі: в Одесі прощаються з лікарем

STYLERЖиття    04.09.2019 - 16:54
Рятував життя воїнів на Донбасі: в Одесі прощаються з лікарем
Одеса прощається з військовим лікарем-ортопедом (ілюстративне фото: pixabay.com)

Колеги тужать за лікарем, який робив все, щоб допомогти пораненим воїнам ЗСУ

Сьогодні, 4 вересня, Одесі пройде прощання з 37-річним лікарем-ортопедом Іваном Герценом, який рятував життя українським бійцям у зоні ООС. Герцен помер на робочому місці, у нього стався обширний інфаркт. Про це повідомляють "Факти".

За словами колег, перед інцидентом Герцен потрапив під обстріл. Він їхав у транспорті з пораненими бійцями, яких перевозили в госпіталь.

Іван Герцен народився 19 червня 1982 року. У 2005 році він закінчив Одеський національний медичний університет. Після цього влаштувався на роботу в міську клініку № 6.

Рятував життя воїнів на Донбасі: в Одесі прощаються з лікарем

Одеса прощається з військовим лікарем-ортопедом (ілюстративне фото:gazetazp.com)

Медики розповіли, що з перших днів роботи Герцен показав себе як висококваліфікований і дуже відповідальний фахівець. Крім того, він був душевною і доброю людиною.

З листопада 2018 року він працював у військовому госпіталі в Дніпрі, де лікував бійців, які отримали поранення на Донбасі. Крім того, він навіть жив при госпіталі і був завжди готовий допомогти пацієнтам.

Нагадаємо, що в серпні на фронті загинули вісім українських військових. При цьому наймолодшому загиблому бійцеві ледь виповнилося 20 років.

Раніше повідомлялося про те, що бійці ВСУ в черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі. Українські військові розгромили новий опорний пункт бойовиків.

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