Спас медвежонка от российских оккупантов: сеть поразила история про украинского бойца (фото)

В сети вспомнили одну трогательную историю, которая произошла во время кровавых событий на Западной Украине. В начале лета 1945 года отряды НКВД совершали рейды, выискивая в верховьях Черного Черемоша бункеры и тайники воинов УПА.

В лесах они наткнулись на медведицу с медвежонком. Медведицу сразу расстреляли, а мясо пожарили на костре и съели. К слову, гуцулы медвежатину не едят из-за вековечного табу. А маленькому медвежонку удалось сбежать. Детеныш был слишком маленький, и не умея добывать себе пищу, был обречен на верную смерть.

Через несколько дней животное в лесу нашла повстанческая боевка "Хмари" (Дмитрия Билинчука). Они забрали его себе и боец с позывным "Сибиряк" (пулеметчик Василий Билинчук) накормил медвежонка бутылкой молока.

"Ну что, брат, - пошутил командир Дмитрий Билинчук, - у нас пополнение, проводи выучку!"

Дмитрий и Василий Билинчуки

Повстанцы сами остро нуждались в пище, но несмотря на это, оставили детеныша, которому ежедневно добывали свежее молоко. Мишка сопровождал партизанов в их тяжелых переходах и делил с ними стол. Ел и хлеб, и кулешу, и кислое молоко.

А с приходом зимы медведь впал в спячку. Тогда "Сибиряк" (такое псевдо получил, сбежав из ссылки в Сибири) носил его за собой на руках. К счастью, Василий имел действительно "сибирское" здоровье.

"Сибиряк" Василий Билинчук

Василий Билинчук погиб в мае 1952 году от тяжелого ранения, которое получил, прикрывая отход собратьев. Ему было всего 26 лет. А в марте этого же года у него родился сын - Василий Портяк, ставший известным украинским писателем.

Василий Портяк написал сценарии к фильмам "Железная сотня" и "Непокоренный". Его не стало 2 марта 2019 года на 67-м году жизни.

Семью Билинчуков в 1941-м году депортировали из Ивано-Франковской области в Красноярский край. Сочли "кулаками", потому что у них был конь, корова и немного земли. Из пятерых детей (дочь и четыре сына) спасся только старший Дмитрий, потому что в момент высылки его не было дома.

Дмитрий и Василий Билинчуки

Дмитрий скрывался в лесах, а потом примкнул к рядам ОУН, став повстанческим командиром с позывным "Хмара". Ему удалось выслать семье в Сибирь свое фото - на коне и в повстанческой форме. Когда брат Василий увидел снимок, тут же принял решение сбежать и присоединится к Дмитрию.

В мае 1952 года боевку "Хмари" окружили. "Сибиряка" Василия Билинчука ранили в обе ноги, но он дополз и успел предупредить брата.

Дмитрия захватили несколько позже, подмешав в еду снотворное. Летом 1953 года его расстреляли в Лукьяновской тюрьме.