Спас десятки людей: оперный певец Сергей Иванчук рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Сергей Иванчук, 29-летний оперный певец с Полтавщины, вывез из-под обстрелов в Харькове более 50 человек, еще десятки семей спас, доставив им бензин. Однажды попал под обстрел. Отстреленные пальцы, пробитые легкие и печень... Он выжил и снова помогает людям.

В первый день полномасштабной войны мама просила Сергея поехать на Запад - в семейный дом в Карпатах. Он решил подождать, и не жалеет. Уже 26 февраля включился в волонтерство, делал коктейли Молотова, вез первую партию гуманитарной помощи на Харьков и начал забирать оттуда людей.

"Моя бабушка в 15 лет прочитала стихотворение об Украине, и КГБ отправил ее на каторгу еще на 15. Там она встретила своего мужа, который был активистом Украины и тоже 15 лет просидел на каторге. Неужели мои предки столько перетерпели, так боролись за Украину, а я сейчас просто смоюсь?"- делится Сергей.

Он искал способы помочь. Появились люди, которые попросили отвезти пакеты в Харьков: в те районы, которые бомбят. Сергей уехал. Он начал возить помощь и адресно эвакуировать людей в Полтаву. Так вывоз более 50 гражданских. Остальным привозил бензин - и они выезжали сами.

10 марта утром мама сказала ему: "Я чувствую, что ты в этот день не вернешься". Умоляла пообещать, что Сергей останется дома. Чтобы успокоить, он пообещал, но все равно уехал, ведь люди ждали его помощи. Вспоминает, что долго не заводилась машина. Вечером отправился обратно. В машине было четыре человека, две кошки, куча сумок, а позади большой прицеп.

На подъезде к трассе их начали обстреливать из автоматов. Пробили колеса, но они ехали дальше. Стреляли без останова, и по бокам спасали гаражи, а сзади прицеп. Водитель понимал, что единственный способ спастись - доехать до блокпоста ВСУ. Когда выезжали на трассу, гаражей уже не было. Тогда в машину прилетело 30 пуль, несколько из них попали в Сергея. Пассажиры чудом не пострадали.

"Помню ощущение, как попадают пули в ногу, в спину, как мне отстреливают пальцы. В тебя что - то влетает, разрывает изнутри, одновременно ощущение удара электричества и ожога", - вспоминает мужчина.

С простреленной легкими и печенью, дыркой в спине, которую ему зажимала рукой пассажирка, чтобы не разорвало легкие, отбитыми пальцами, ранениями ног он довез людей до блокпоста. Там Сергей прощался с жизнью. Он засыпал и ему было очень страшно умирать в 29 лет... Но потом, по пути в операционную понял: везут головой вперед. Живой! Из комы после операции мужчина вышел через два дня. Позже его отправили в Германию на сложную реабилитацию.

"Все, что со мной произошло, это чудо и не случайность. Для чего-то я еще должен жить. И мы точно победим", - говорит Сергей.