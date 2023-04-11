Спартак Суббота ответил на обвинения в нашумевшем расследовании: "тоже есть что сказать"

Известный украинский психолог и блогер Спартак Суббота отреагировал на обличительное журналистское расследование "Сатердей. Человек, играющий спектакль", в котором медийщика упрекали в мошенничестве и лжи. Автор подкаст-шоу прокомментировал основные пункты представленных в материале обвинений.

Свои ответы на "фрагменты" расследования Спартак Суббота изложил в Telegram -канале.

Блогер отметил, что "прекрасно знает об истории, которая попала в медийное пространство", и ему "тоже есть что сказать". Так, Спартак отрицает представленные обвинения в материале, считает их клеветой и заявляет о намерениях защищаться в судебном порядке.

О сотрудничестве когнитивного моделирования с партией ОПЗЖ и подтасовкой рейтингов

Суббота признает, что работал в Институте когнитивного моделирования, которое "поймали" на связи с пророссийской партией ОПЗЖ. Он уточнил, занимал в нем должность научного руководителя и добавил, что его "можно справедливо называть политическим психологом".

В то же время блогер акцентирует, что не может отвечать за работу всей структуры Института.

"А теперь вопрос, меня обвиняют в подделке рейтингов, в которых больше понимаются политические аналитики. Относительно политического психолога он занимается психологическим аспектом работы масс в политической плоскости", - рассказал Спартак Суббота.

В этом контексте он отметил, что расценивает обвинения как клевету, и готов судиться.

"Если человек думает, что подмена понятий и клевета можно так легко распространять, я предлагаю подготовить реальные аргументы и защитить их в судебном процессе", - пишет блогер.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Об образовании

Спартак Суббота утверждает, что предоставлял своим клиентам подтверждение образования при необходимости. Чтобы не было никаких манипуляций, он предлагает просто обратиться с запросом к соответствующим структурам.

О членстве в Украинской ассоциации когнитивно поведенческих терапевтов

Психолог подчеркивает, что действительно был членом данной ассоциации в течение года, но "решил не продолжать членство". При этом блогер добавил, что остается членом "многих Европейских и Американских ассоциаций".

О сотрудничестве со следственными органами

Спартак Суббота рассказал, что проводил лекции и давал консультации, что могут подтвердить "достаточно людей".

О неэтичном поведении

Тут медийщик снова указал на свою готовность защищаться в судебном порядке.

"Относительно обвинений в моем неэтическом поведении я советую подготовить более аргументированные обвинения, которые будут признаны судом. В противном случае это просто клевета", - пишет он.

О доходах и финансовых злоупотреблениях

Спартак Суббота считает, что его доходы в журналистском расследовании "можно было не так тщательно описывать", а поинтересоваться деталями у своего бухгалтера.

"Обвинения в использовании мной бюджетных средств вообще фантастика, которая так же пойдет в заявление о клевете", - подчеркивает блогер.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Добавим, что перед этим Спартак Суббота в своем Instagram отметил, что это "не первый хейт", с которым столкнулся, при этом он "не позволит оскорблять свою аудиторию, обзывать ее и делать выводы по поводу людей, которые меня слушают".

В чем обвиняют блогера

В пятисерийном документальном фильме "Сатердей. Человек, играющий спектакль", который выпустило онлайн-медиа "Свідомі", раскрываются различные сомнительные факты из биографии Спартака Субботы. Психотерапевт Илья Полуденный отметил, что "7 месяцев расследовал инфо аферу, которую годами строил" блогер, а "неосмотрительность десятков СМИ помогла" ему создать бутафорский образ и успешно его монетизировать.

При этом в материале указывается, что Спартак Суббота неправдиво выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога, не является аккредитованным специалистом, подает неверную информацию о своих научных регалиях, нарушал этику в поведении с клиентами, является аферистом и самозванцем.

Видео: журналистское расследование о Спартаке Субботе