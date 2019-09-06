Спальный район внезапно затянуло дымом: что происходит в Киеве

В Киеве жилой массив Позняки на территории Дарницкого района затянуло дымом. Об этом в соцсетях 6 сентября начали писать местные жители.

Дым над Позняками (фото: golos.ua)

Некоторые горожане подумали, что задымленность связана с работой завода "Энергия". Но замглавы КГГА Петр Пантелеев поспешил успокоить киевлян. На своей странице в Facebook чиновник написал, что причиной дыма над Позняками стало горение торфяников.

"Внимание! Сегодня в 6:09 произошел небольшой пожар на 30 кв. м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности", - отметил Пантелеев.

Дым над Позняками (фото: golos.ua)

Тем временем, жители Позняков в социальных сетях продолжают жаловаться на "ужасный, ядкий запах", а также на головные боли и обострившиеся респираторные заболевания.

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