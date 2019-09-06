Спальний район раптово затягнуло димом: що відбувається в Києві

У Києві житловий масив Позняки на території Дарницького району затягнуло димом. Про це у соцмережах 6 вересня почали писати місцеві жителі.

Дим над Позняки (фото: golos.ua)

Деякі городяни подумали, що задимленість пов'язана з роботою заводу "Енергія". Але заступник голови КМДА Петро Пантелеєв поспішив заспокоїти киян. На своїй сторінці Facebook чиновник написав, що причиною диму над Позняки стало горіння торфовища.

"Увага! Сьогодні в 6:09 сталася невелика пожежа на 30 кв. м торфу на вулиці Колекторній. Пожежно-рятувальні підрозділи міста Києва вже о 9:00 ліквідували пожежу. Саме з цим і пов'язана задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглих територіях. Робота заводу "Енергія" не є причиною задимленості", - зазначив Пантелеєв.

Дим над Позняки (фото: golos.ua)

Тим часом, жителі Позняків у соціальних мережах продовжують скаржитися на "жахливий, ядкий запах", а також на головний біль та загострення респіраторних захворювань.

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в суботу і неділю, 7 і 8 вересня, очікується сприятлива майже у всіх областях країни.