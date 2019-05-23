Спали на полу и ели горстями таблетки: под Запорожьем обнаружили жуткий медцентр

В Запорожской области сотрудники полиции обнаружили медицинский центр для нарко- и алкозависимых, который работал без лицензий и незаконно удерживал людей в помещениях с решетками. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

Псевдоцентр размещался в нескольких арендованных домах за городом. На момент полицейской операции там находилось около 80 человек. Центр "специализировался" на лечении нарко и алкозависимости, а также на реабилитации пожилых людей.

Выяснилось, что Центр не является медицинским учреждением и в нем нет ни одного работника с медицинским образованием. Кроме того, у него отсутствует соответствующая лицензия. При этом работники центра совершенно спокойно выписывали пациентам различные медицинские препараты.

Подпольный псевдоцентр под Запорожьем (Национальная полиция)

Лечением пациентов никто не занимался. Их просто помещали в комнаты, где отсутствовала даже элементарная мебель, а на окнах были решетки. Пациентов плохо кормили, а за любые проступки наказывали физически или психологически.

Все дома Центра были ограждены забором, на котором установлена сигнализация. Ключи от дверей были только у охраны. Родственники пациентов не могли посещать Центр, а пациентам было категорически запрещено выходить на улицу.

Родные пациентов просто переводили средства на банковский счет. Содержание одного пациента стоило от 8 тысяч гривен. Для пожилых пациентов – 10-12 тысяч гривен. За дополнительную плату пациентов в Центр забирали самостоятельно. Они приезжали к пациентам под видом работников полиции и говорили, что нужно проехать в участок, а вместо этого везли их в закрытые дома.

В фейковом реабилитационном центре удерживали 80 человек (скриншоты)

Полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организация псевдоцентра: 36-летняя женщина, двое 32-летних мужчин и еще один, 34-летний мужчина. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). На данный момент устанавливаются все детали, связанные с преступлением.

Подпольный "реабилитационный центр" под Запорожьем (YouTube/Национальная Полиция Украины)

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