Спали на підлозі і їли жменями таблетки: під Запоріжжям виявили моторошний медцентр

У Запорізькій області співробітники поліції виявили медичний центр для нарко - та алкозалежних, який працював без ліцензій та незаконно утримував людей в приміщеннях з гратами. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Запорізької області.

Псевдоцентр розміщувався в декількох орендованих будинках за містом. На момент поліцейської операції там перебувало близько 80 осіб. Центр "спеціалізувався" на лікуванні нарко-і алкозалежності, а також на реабілітації літніх людей.

З'ясувалося, що Центр не є медичним закладом і в ньому немає жодного працівника з медичною освітою. Крім того, у нього відсутня відповідна ліцензія. При цьому працівники центру абсолютно спокійно виписували пацієнтам різні медичні препарати.

Підпільний псевдоцентр під Запоріжжям (Національна поліція)

Лікуванням пацієнтів ніхто не займався. Їх просто поміщали в кімнати, де була відсутні навіть елементарні меблі, а на вікнах були грати. Пацієнтів погано годували, а за будь-які провини карали фізично або психологічно.

Всі будинки Центру були огороджені парканом, на якому встановлена сигналізація. Ключі від дверей були тільки у охорони. Родичі пацієнтів не могли відвідувати Центр, а пацієнтам було категорично заборонено виходити на вулицю.

Рідні пацієнтів просто переводили кошти на банківський рахунок. Утримання одного пацієнта коштувало від 8 тисяч гривень. Для літніх пацієнтів – 10-12 тисяч гривень. За додаткову плату пацієнтів в Центр забирали самостійно. Вони приїжджали до пацієнтів під видом працівників поліції і говорили, що потрібно проїхати у відділок, а замість цього везли їх у закриті будинки.

У фейковому реабілітаційному центрі утримували 80 осіб (скріншоти)

Поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в організація псевдоцентра: 36-річна жінка, двоє 32-річних чоловіків і ще один, 34-річний чоловік. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). На даний момент встановлюються всі деталі, пов'язані зі злочином.

Підпільний "реабілітаційний центр" під Запоріжжям (YouTube/Національна Поліція України)

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