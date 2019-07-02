Спали на огороде, пока в доме горели дети: новые детали пожара под Одессой (видео)

Пожар в селе Черная Окнянского района Одесской области унес жизни четырех маленьких девочек, младшей из которых не было и пяти месяцев. Трагедия произошла рано утром, 1 июля, соседи первыми увидели неладное и вызвали спасателей. Пожарные быстро погасили огонь, но шансов спасти детей не было, сообщает ТСН.

Матери девочек в это время были совсем рядом с домом - они отсыпались на огороде после очередной попойки. 19-летняя и 23-летняя женщина закрыли детей дома и пошли праздновать день рождения соседки.

Их разыскали и разбудили соседи. Говорят, они едва держались на ногах. У одной из горе-матерей в крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

"Они вон там в зарослях пили. Отмечали день рождения соседки. Где-то в семь утра я увидела дым, сначала подумала, что горит сухостой, потом услышала как стреляет шифер, прибежала а дом уже пылал", - рассказала односельчанка Любовь Вартык, пишет "УСИ".

Пожар в Одесской области (фото: usionline.com)

Начальник Красноокнянского подразделения ГСЧС Вадим Гончарук рассказал, что хозяйка дома пыталась сама попасть в дом. Но сделала еще хуже - когда открыла дверь, пламя еще быстрее распространилось из-за притока кислорода в помещение.

Обгоревшие тела трех девочек - двухлетнюю и четырех и пяти месяцев, спасатели нашли в одной комнате. Еще одну двухлетнюю девочку обнаружили в коридоре.

По словам местных жителей, 19-летняя хозяйка дома, Екатерина, сильно выпивала. Она воспитывала детей сама, муж Николай развелся с ней из-за постоянного пьянства. Незадолго до трагедии, к ней приехала 23-летняя двоюродная сестра бывшего супруга Валентина с двумя детками такого же возраста. Родственница также была неравнодушна к спиртному.

Пожар в Одесской области (фото: usionline.com)

Отец двух девочек винит во всем свою бывшую жену Екатерину и требует для женщин сурового наказания. Он лишился в один момент двоих родных детей и двоих племянниц.

"Их должны судить по строгости, по всем статьям, которые существуют. Они не досмотрели их - они виноваты, напились и рассказывают, что они на углу дома сидели. Вы чтоб сидели на углу дома, то услышали бы, что трещит, горит - и прибежали бы. Если их не осудят, я их поубиваю", - в отчаянии делится Николай.

Эксперты устанавливают причины пожара. Предварительно говорят о коротком замыкании в электросети. Обоих женщин забрала полиция, решается вопрос об открытии уголовного дела. Также будет проверено, не попадала ли семья в поле зрения социальных служб.

Пожар в Одесской области (видео: YouTube/ТСН)

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил новому главе Одесской ОГА лично проконтролировать расследование пожара, унесшего жизни четырех маленьких девочек.

Напомним, недавно в зоне ООС вспыхнул небывалой силы пожар. Возгорание вызвало еще большую опасность тем, что начали детонировать неразорванные снаряды, оставшиеся со времени обстрела города оккупантами.