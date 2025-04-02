Спалахи на Сонці спричинили потужну магнітну бурю: коли та як поберегти здоров'я

Що сталося на Сонці?

Астрономи зафіксували серію потужних сонячних спалахів класу X, які можуть спричинити серйозні геомагнітні збурення на Землі. Викиди корональної маси (CME) спрямовані у бік нашої планети, що підвищує ризик потужної магнітної бурі.

Коли очікується магнітна буря?

За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна буря може досягти Землі у найближчі 24-48 годин.

Очікується, що її пік припаде на 4-5 квітня, а інтенсивність коливатиметься в діапазоні G2-G3 (К-індекс 5-6).

Зверніть увагу, що магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки, систем зв'язку та навігації, а також на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітної активності.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть впливати на:

Серцево-судинну систему (підвищення тиску, головний біль)

Психоемоційний стан (дратівливість, безсоння, тривожність)

Концентрацію та продуктивність (відчуття втоми, зниження уваги)

Як захиститися під час магнітної бурі?