Спалахи на Сонці спричинили потужну магнітну бурю: коли та як поберегти здоров'я

Вчені зафіксували потужні спалахи на Сонці, які можуть спричинити сильну магнітну бурю на Землі. Очікується, що геомагнітний шторм досягне планети найближчими днями.
Чого чекати, як це вплине на здоров'я та які заходи слід вжити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Астрономи зафіксували серію потужних сонячних спалахів класу X, які можуть спричинити серйозні геомагнітні збурення на Землі. Викиди корональної маси (CME) спрямовані у бік нашої планети, що підвищує ризик потужної магнітної бурі.
За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна буря може досягти Землі у найближчі 24-48 годин.
Очікується, що її пік припаде на 4-5 квітня, а інтенсивність коливатиметься в діапазоні G2-G3 (К-індекс 5-6).
Зверніть увагу, що магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки, систем зв'язку та навігації, а також на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітної активності.
Магнітні бурі можуть впливати на:
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Під час написання матеріалу були використані джерела: NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Journal of Space Weather and Space Climate, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLive