Магнітні бурі у квітні 2025: коли чекати найсильніших геоштормів

У квітні 2025 року Землю охоплять магнітні бурі різної інтенсивності. Вчені прогнозують, що кілька днів можуть бути особливо складними для людей.

Коли очікувати геомагнітні збурення, як вони впливають на організм і що радять експерти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення магнітного поля Землі, спричинене сонячною активністю. Викиди сонячної плазми досягають нашої планети та взаємодіють із її магнітосферою, викликаючи коливання, які можуть впливати на роботу електроніки, зв’язку та навіть на самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на організм?

Медики відзначають, що під час магнітних бур можуть спостерігатися такі симптоми:

Головний біль, мігрень

Коливання артеріального тиску

Сонливість або, навпаки, безсоння

Зниження концентрації

Дратівливість і тривожність

Прискорене серцебиття

Особливо чутливими до геомагнітних збурень є люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, мігренню та хронічними розладами нервової системи.

Магнітні бурі можуть викликати зміни у вегетативній нервовій системі, що проявляється у вигляді головного болю, перепадів тиску та загальної втоми.

Найважливіше - підтримувати стабільний розпорядок дня, уникати перевтоми та слідкувати за рівнем гідратації організму. Для метеочутливих людей рекомендують легкі фізичні вправи, прогулянки та здоровий сон.

Прогноз магнітних бур на квітень 2025

Найбільший вплив очікується у другій половині місяця, коли магнітні бурі можуть викликати відчутне погіршення самопочуття у чутливих людей.

1-2 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Можливі незначні перепади тиску, втома.

5-6 квітня - помірна магнітна буря (K-index 4). Особливого впливу не очікується, проте чутливі люди можуть відчувати втому.

9-10 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Можливі порушення сну, головний біль.

12 квітня - сильна магнітна буря (K-index 6). Підвищений ризик головного болю, дратівливості, стрибків тиску. Рекомендується уникати перевантаження.

15-17 квітня - магнітна буря червоного рівня (K-index 5). Варто звернути увагу на якість сну, уникати стресів.

25-26 квітня - сильна магнітна буря (K-index 6). Можливі проблеми із серцево-судинною системою, підвищена стомлюваність. Важливо слідкувати за станом здоров’я.

30 квітня - помірна магнітна буря (K-index 4). Мінімальний вплив на організм, але можливі незначні зміни настрою.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Фахівці дають загальні поради, які допомагають зменшити вплив магнітних бур на організм людини:

Повноцінно висипатися (7-9 годин на добу)

Дотримуватися нормального розпорядку дня

Вживати легку та поживну їжу, багату на вітаміни

Обмежити споживання кави, енергетиків, алкоголю

Більше відпочивати, не навантажувати організм

Дихати свіжим повітрям, гуляти, провітрювати приміщення

Займатися спокійними справами

Не перенавантажувати себе психічно та психологічно

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