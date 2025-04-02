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Вспышки на Солнце вызвали мощную магнитную бурю: когда и как поберечь здоровье

На Землю надвигается мощная магнитная буря (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые зафиксировали мощные вспышки на Солнце, которые могут вызвать сильную магнитную бурю на Земле. Ожидается, что геомагнитный шторм достигнет планеты в ближайшие дни.

Чего ждать, как это повлияет на здоровье и какие меры следует принять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что произошло на Солнце?

Астрономы зафиксировали серию мощных солнечных вспышек класса X, которые могут вызвать серьезные геомагнитные возмущения на Земле. Выбросы корональной массы (CME) направлены в сторону нашей планеты, что повышает риск мощной магнитной бури.

Когда ожидается магнитная буря?

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная буря может достичь Земли в ближайшие 24-48 часов.

Ожидается, что ее пик придется на 4-5 апреля, а интенсивность будет колебаться в диапазоне G2-G3 (К-индекс 5-6).

Обратите внимание, что магнитные бури могут влиять на работу электроники, систем связи и навигации, а также на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной активности.

Как магнитные бури влияют на человека?

Магнитные бури могут влиять на:

  • Сердечно-сосудистую систему (повышение давления, головная боль)
  • Психоэмоциональное состояние (раздражительность, бессонница, тревожность)
  • Концентрацию и производительность (ощущение усталости, снижение внимания)

Как защититься во время магнитной бури?

  • Избегать физических и эмоциональных перегрузок
  • Контролировать уровень артериального давления
  • Пить больше воды и придерживаться правильного питания
  • Отказаться от кофеина и алкоголя
  • Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
  • Полноценно высыпаться и отдыхать
  • Минимизировать использование гаджетов перед сном

 

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При написании материала были использованы источники: NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований), Journal of Space Weather and Space Climate, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLive

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