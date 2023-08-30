Спалах хвороби легіонерів у Польщі: що це таке і чи є загроза для українців

Що таке "Хвороба легіонерів"

У цього захворювання є кілька назв – легіонельоз, хвороба легіонерів, пітсбурзька пневмонія, лихоманка форту Брегг. За даними ВООЗ, вперше бактерія легіонели була виявлена в 1977 році.

Свою назву вона отримала від першого спалаху, який стався у 1976 році на конференції асоціації військових ветеранів "Американського Легіону" у Філадельфії. Тоді заразилося 220 осіб та 34 особи - померли.

Інкубаційний період хвороби - від 2 до 10 днів (під час деяких спалахів цей термін збільшувався до 16 днів).

Найбільш поширений шлях зараження - вдихання заражених аерозолів, які утворюються при розпиленні води, утворенні струменів або туману з води, в якій є бактерія.

Legionella pneumophila та пов'язані з нею різновиди зазвичай зустрічаються в озерах, річках, струмках, гарячих джерелах та інших водоймах. Від людини до людини захворювання не передається.

Інфікування може статися внаслідок аспірації зараженої води та льоду, особливо сприйнятливі до інфекції пацієнти за умов стаціонару.

Часто джерелом інфекції стають штучні водні системи, в яких є сприятливі умови для зростання та розмноження бактерії.

А живуть ці бактерії та розмножуються у водних системах при температурі 20-50 градусів Цельсія та найоптимальніша температура - 35 градусів.

У хворих швидко починає розвиватися пневмонія з розладом чи зупинкою дихання та поліорганна недостатність. Нерідко організм не може впоратися з бактерією, стан погіршується і настає смерть.

Для лікування легіонельозу існують спеціальні ліки, проте вакцини від цієї бактерії немає.

Поширена ця хвороба у всьому світі й періодично відбуваються спалахи. У Європі, Австралії та США щорічно виявляється приблизно 10-15 випадків цього захворювання.

Більшість хворих (75-80%) - це люди старше 50 років і 60-70% - це чоловіки. Фактори ризику: імунодефіцитний стан, хронічні захворювання органів дихання та нирок, хвороби легень, непомірне споживання спиртних напоїв та куріння.

Симптоми хвороби легіонерів

У цього захворювання є два типи інфекції – пневмонічна та не пневмонічна форма.

Не пневмонічна форма – хвороба Понтіака:

Гострий початок, схожий на грип – триває від 2 до 5 днів

Жар, озноб

Головний біль

нездужання

М'язовий біль (міалгія)

Цей тип інфекції менш небезпечний і не призводить до смерті. Зазвичай, хвороба триває до 10 днів.

Пневмонічна форма:

Жар

Втрата апетиту

Головний біль

Сонливість

нездужання

Діарея

Сплутаність свідомості

Біль в м'язах

Легкий кашель, у багатьох - з харкотинням

Кашель швидко розвивається разом зі швидкоплинною пневмонією і призводить до летального результату.

Обидві форми необхідно лікувати антибіотиками від кількох тижнів за кілька місяців.

Що відомо про спалах у Польщі

З середини серпня у Жешуві було виявлено понад 145 випадків захворювання. Станом на 30 серпня стало відомо про 16 померлих. Усі померлі – люди віком від 64 до 95 років.

За даними польських ЗМІ, у системі водопостачання Жешува було підтверджено виявлення бактерії легіонели.

"Однак джерело забруднення поки невідоме. На цей момент отримані результати не дають підстав для визначення потенційного джерела зараження. Ще близько 100 проб води з Жешува чекають на перевірку", - повідомили в місцевій санітарно-епідеміологічній службі.

Польська контррозвідка ABW проводить власне розслідування, щоб унеможливити зовнішнє втручання, яке могло призвести до спалаху захворювання.

Варто зазначити, що Жешув – головний логістичний центр Польщі для відправки військової та гуманітарної допомоги Україні та база для військових США.

Окрім Жешува, ще кілька випадків хвороби легіонерів виявили в інших місцевостях – 1 у краківському регіоні та ще у 2 у місті Острув-Великопольський, яке за 450 км від Жешува.

У неділю у Жешуві ретельно продезінфікували водогін та промили всю систему. Мер Жешува Конрад Фійолек повідомив, що у місті до максимуму збільшено кількість хлору, ультрафіолетових променів та озону, що використовуються для очищення води.

Чи загрожує це захворювання українцям

На жаль, громадяни України, які мешкають у Жешуві, можуть заразитися хворобою легіонерів, оскільки джерело бактерії знаходиться у воді. У санітарно-епідеміологічній службі поки що не підтвердили, що джерелом зараження став водогін.

Бажано найближчим часом не пити воду з-під крана, при необхідності нагрівати її до температури вище 50-60 градусів. Також з обережністю відвідувати водоймища та басейни.