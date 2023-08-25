Лікарі спростували популярний міф про застуду, у який багато хто вірить

Існує міф, що категорично не можна займатися спортом під час застуди. Пояснюється це тим, що фізичні навантаження можуть ще більше завдати шкоди здоров'ю. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомили у медичній спільноті "Бережи себе" в Telegram .

Чи можна займатися спортом

Експерти кажуть, якщо людина відчуває легкі прояви хвороби, проте загально почуваєшся нормально, то фізична активність ніяк не зашкодить.

Зокрема, є умовне правило "вище шиї". Якщо людина має нежить, легкий кашель та біль у горлі, проте не відчуває інших симптомів на кшталт болю в м’язах і гарячки, то робити паузу в регулярних заняттях спортом немає сенсу.

За бажання, можна зменшити інтенсивність і тривалість занять. Варто намагатися займатись на свіжому повітрі або вдома.

Однак, якщо є повний комплект інфекційної хвороби - гарячка, слабкість, пітливість, головний біль та сильний кашель, то відбувається боротьба імунітету з інфекцією.

У такому випадку додаткові навантаження будуть недоречними, адже організм і так ослаблений і бореться з хворобою з усіх сил. До того ж, тренування під час гарячки можуть призвести до сильного зневоднення.

А під час застуди навпаки потрібно пити багато води.

Тому усе залежить від симптомів і загального самопочуття. Легкі ознаки застуди хоч і неприємні, проте не є приводом порушувати спортивний графік.

Профілактика застуди

Основні методи профілактики застуди включають: