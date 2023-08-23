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У світі набирає обертів новий штам COVID: названо 4 основні симптоми

Середа 23 серпня 2023 15:01
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У світі набирає обертів новий штам COVID: названо 4 основні симптоми Фото: Які симптоми нового штаму коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Британії зафіксували новий штам коронавірусу, який дуже заразний. Він отримав назву "Пірола" і також виявлений в Ізраїлі, Данії та США.

Міністерство охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) підтвердило, що інфекція досягла країни.

Що потрібно знати про новий штам COVID

Міжнародні органи охорони здоров'я повідомляють, що вірус дуже мутував.

Вважається, що він міг зазнати до 30 змін у білковому складі, а це означає, що попередні вакцини не можуть забезпечити захист від інфекції.

Зазвичай віруси стають смертоноснішими з кожною мутацією, що дає їм більше шансів на виживання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала "Піролу" як "штам, за яким спостерігають" через його високу заразність.

Поява штаму "Пірола" сталася у зв'язку з тим, що у Великій Британії також були зареєстровані випадки зараження новим штамом Еріс, або EG.5.1, який, як вважають, викликає сплеск інфекцій.

Які симптоми нового штаму

Як і у випадку з будь-яким штамом Covid, чим раніше ви помітите симптоми, тим швидше ви зможете звернутися за лікуванням та вжити заходів, щоб не допустити зараження оточуючих.

Тому слід звернути увагу на чотири симптоми:

  • Висока температура
  • Кашель
  • Лихоманка
  • Втрата почуття смаку чи нюху

Зазначимо, що у попередньому штамі коронавірусу в симптомах не значилася втрата нюху та лихоманка.

Пам'ятайте, що якщо у вас виникли будь-які симптоми Covid або у вас позитивний результат тесту, краще залишатися вдома і намагатися уникати контактів з іншими людьми протягом п'яти днів, якщо це можливо.

Читайте також, що робити з COVID-сертифікатами після скасування карантину.

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