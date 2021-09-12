Спайковий білок і абортований матеріал: біолог розвінчує 5 міфів про вакцинацію, у які вірять українці

На жаль, сьогодні існує безліч міфів щодо вакцинації, що має дуже негативні наслідки як для кожної окремої людини, так і для суспільства в цілому. Адже масові відмови від щеплення через розповсюдження інформації, яка не має під собою ніякого наукового підґрунтя, призводить до неможливості формування колективного імунітету.

Зустрічаються настільки абсурдні міфи, що важко собі уявити, як можна повірити в таку нісенітницю (як от: поява у вакцинованих проблем з восьмим геном , "налаштованим на вібрації Бога", можливість вакцинованих заражати невакцинованих спайковим білком, наявність у вакцинах абортованого матеріалу, введення чіпів тощо). Розберемося детальніше.

Міф 1-й. Щеплення від COVID-19 немає сенсу, адже вірус постійно мутує.

Річ у тім, що вакцина не створюється проти якогось одного геному вірусу - вона працює проти певної незмінної ділянки РНК.

Міф 2-й. Вакцини, які містять генетичний матеріал вірусу, змінюють геном людини.

Ні, генетичний матеріал вірусу немає впливу на генетичний матеріал людини (і навіть на "8-й ген"). Якби наші хромосоми лежали у вільному доступі, то все, що потрапляє до організму вже мільярди разів би змінювало наш геном і ми б перетворилися на жахливих мутантів.

Міф 3-й. Вакциновані можуть заражати невакцинованих спайковим білком.

Спайковий білок - це білок, з молекул якого побудовані шипи вірусу (spike - шип). При потраплянні до організму людини він, звичайно, викликає імунну відповідь, адже є чужорідним агентом. Заражати може те, що здатне розмножуватися в організмі. Усі ж противірусні вакцини містять або послаблені, або інактивовані віруси, або їхні частини (зокрема, спайковий білок) чи фрагменти РНК (ДНК). Усі перелічені об’єкти не здатні розмножуватися в організмі вакцинованої людини, а, отже не здатні заражати інших людей.

Міф 4-й. У вакцинах міститься абортований матеріал, тобто клітини з людських ембріонів.

Оскільки віруси не можна назвати живими організмами і вони активуються лише у клітині хазяїна, для розмноження вірусів у лабораторіях з метою вироблення вакцини стають потрібні клітини, тобто субстрат. Такими клітинами можуть бути нащадки клітин з абортованих ембріонів, отриманих багато десятиліть тому. Тобто у сьогоденних вакцинах ніякого абортованого матеріалу немає.

Міф 5-й. Колективний імунітет сформується і без вакцинації, якщо майже всі перехворіють.

На жаль, не усі з тих, хто перехворіє, виживуть. До того ж щеплення дає кращу імунну відповідь, аніж хвороба, адже вакцинація - це керований процес.

Відео: біолог розвінчує найпоширеніші міфи про вакцинацію від коронавірусу

Безперечно, будь-яке щеплення має свої ризики, але вони не йдуть ні в яке порівняння з ризиком розвитку захворювання. Вакцина не захистить від зараження на всі 100%, але вона гарантує набагато легший перебіг хвороби. Отже, не слухайте усілякі міфи, більше читайте наукові видання та не хворійте!