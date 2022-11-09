Спадний Місяць: чого очікувати від небесних світил з 9 по 23 листопада

Що нам принесе новий Місяць?

У ці дні необхідно приділити увагу зміцненню імунітету, адже є високий ризик інфекцій, отруєнь та різноманітних алергічних реакцій. Також це саме той час, щоб відмовитися від старого та перейти на наступний рівень,

Якщо ви давно відкладали на потім розв'язання проблем із документацією та фінансами, вас можуть чекати неприємності.

Сприятливі та несприятливі дні з 9 по 23 листопада

9 листопада

У цей день представники протилежної статі є привабливими одне для одного. Самотнім людям рекомендується погоджуватися на побачення. У парах можуть виникнути проблеми з партнером або близькими родичами. Також у цей день важливо підтримувати своїх дітей.

10 листопада

Це період рівноваги та гармонії. Цього дня можна зміцнити свої позиції в будь-якій сфері життя. Якщо у вас поточні запитання, то є можливість конструктивно обговорити їх та ухвалити правильне рішення.

11 листопада

Дуже активний день для знайомств та обміну інформацією. Не беріться сьогодні за нові справи. Під час планування справ робіть запас у часі, оскільки велика ймовірність різних перешкод.

12 листопада

Сприятливий день для стосунків між людьми. Усе, що з вами сьогодні стається, віддзеркалює ваш внутрішній стан.

13 листопада

На відміну від попередніх днів, це складний день. Ретельно перевіряйте всю інформацію, яку отримуєте, та не піддавайтеся спокусам. Не кидайте слів на вітер, оскільки легко можна спровокувати конфліктну ситуацію.

Спадний місяць (фото: Getty Images)

14 листопада

Це дуже відвертий день. Бажано бути в товаристві однодумців, їхня думка допоможе на багато чого розплющити очі. У зв'язку з цим створюються сприятливі обставини для фінансових питань, професійної діяльності та кар'єрного зростання.

15 листопада

День мудрості та знання, духовного та творчого оновлення. Сприятливий час для навчання, будь-якої роботи з інформацією та важливими документами. Хороший день для бізнесу та торгівлі, реорганізації підприємств.

16 листопада

День творчого піднесення, щасливі шанси, перспективи. Прокидаються оптимізм, впевненість, красномовство, бойовий дух збільшується, настрій поліпшується, підвищується схильність до ризику.

17 листопада

Це день піднесення та перспектив. Ймовірно ви відчуєте раптовий прилив оптимізму, впевненості. Можете сміливо оформлювати фінансові документи та договори.

18 листопада

У цей день дуже сильні вібрації чоловічої енергії. Тому спілкуйтеся із протилежною статтю. Сприятливий час для початку далеких подорожей.

19 листопада

День видасться досить напруженим, можливі несподівані повороти подій. Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу та влаштуйте вихідний для відновлення сил.

20 листопада

Не піддавайтеся на провокації та спокуси. Утримайтеся від активної діяльності, більше відпочивайте. Дослухайтеся до порад друзів та не відкидайте їхні пропозиції. Будьте особливо уважними на дорогах, є ризик ДТП.

Фази зростання Місяця (фото: Getty Images)

21 листопада

Ще один день відвертостей. Можливий прибуток від раніше укладених угод та договорів. У другій половині дня не варто займатися важливими справами, підписувати договори та розпочинати нові справи. Уникайте стресових ситуацій.

22 листопада

День підходить для обговорення серйозних питань із діловими партнерами. Працюйте сьогодні сумлінно без поспіху, але й без лінощів. Не вихваляйтеся своїми успіхами.

23 листопада

Сьогодні всі страхи та фобії посилюються. Час кризи у відносинах, оскільки людей охоплюють сильні миттєві переживання. Бажано завершити всі справи перед зростанням нового місяця.