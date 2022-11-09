Нисходящая Луна: чего ожидать от небесных светил с 9 по 23 ноября

8 ноября произошло мощное лунное затмение. Его влияние на себя люди могли испытывать за несколько дней до происшествия и ощущать некоторое время после.
Теперь наступает период нисходящего месяца, когда начинается новая лунная фаза.
Чего ожидать от светил в период с 9 по 23 ноября - читайте в материале Styler.
В эти дни необходимо уделить внимание укреплению иммунитета, ведь высок риск инфекций, отравлений и различных аллергических реакций. Также это именно то время, чтобы отказаться от старика и перейти на следующий уровень,
Если вы давно откладывали на решение проблем с документацией и финансами, вас могут ожидать неприятности.
9 ноября
В этот день представители противоположного пола привлекательны друг для друга. Одиноким людям рекомендуется соглашаться на свидание. В парах могут возникнуть проблемы с партнером или близкими родственниками. В этот день важно поддерживать своих детей.
10 ноября
Это период равновесия и гармонии. В этот день можно укрепить свои позиции в любой сфере жизни. Если у вас есть текущие вопросы, то есть возможность конструктивно обсудить их и принять правильное решение.
11 ноября
Очень активный день для знакомства и обмена информацией. Не беритесь сегодня за новые дела. При планировании дел делайте запас во времени, поскольку велика вероятность разных препятствий.
12 ноября
Благоприятный день для общения между людьми. Все, что с вами сегодня происходит, отражает ваше внутреннее состояние.
13 ноября
В отличие от предыдущих дней это сложный день. Тщательно проверяйте всю получаемую информацию и не поддавайтесь искушениям. Не бросайте слова на ветер, поскольку легко можно спровоцировать конфликтную ситуацию.
Убывающая луна (фото: Getty Images)
14 ноября
Это очень откровенный день. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. В связи с этим создаются благоприятные обстоятельства для финансовых вопросов, профессиональной деятельности и карьерного роста.
15 ноября
День мудрости и знания, духовного и творческого обновления. Благоприятное время для обучения, работы с информацией и важными документами. Хороший день для бизнеса и торговли, реорганизации предприятий.
16 ноября
День творческого подъема, счастливые шансы, перспективы. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух увеличивается, настроение улучшается, повышается склонность к риску.
17 ноября
Это день подъема и перспектив. Вероятно, вы почувствуете внезапный прилив оптимизма, уверенности. Вы можете смело оформлять финансовые документы и договоры.
18 ноября
В этот день очень сильны вибрации мужской энергии. Поэтому общайтесь с противоположным полом. Благоприятное время для начала дальних поездок.
19 ноября
День кажется довольно напряженным, возможны неожиданные повороты событий. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и устройте выходной для восстановления сил.
20 ноября
Не поддавайтесь на провокации и соблазны. Удерживайтесь от активной деятельности, больше отдыхайте. Прислушивайтесь к советам друзей и не исключайте их предложения. Будьте особенно внимательны на дорогах, есть риск ДТП.
Фазы роста Луны (фото: Getty Images)
21 ноября
Еще один день откровений. Возможна прибыль от ранее заключенных соглашений и договоров. Во второй половине дня не стоит заниматься важными делами, подписывать договоры и заводить новые дела. Избегайте стрессовых ситуаций.
22 ноября
День подходит для обсуждения серьезных вопросов с деловыми партнерами. Работайте сегодня добросовестно без спешки, но и без лености. Не хвастайтесь своими успехами.
23 ноября
Сегодня все ужасы и фобии усиливаются. Время кризиса в отношениях, поскольку люди охватывают сильные мгновенные переживания. Желательно завершить все дела перед ростом нового месяца.
Ранее мы сообщали, что на Землю надвигается мощная магнитная буря.
Читайте также восточный гороскоп, который покажет, что ждет вашу пару.